شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا غنائيا بتونس 20 أغسطس المقبل

تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب، لإحياء حفل عنائي ضخم، وذلك على هامش ختام الدورة الـ 56 من فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس، 20 أغسطس المقبل.

حفلة شيرين عبدالوهاب

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، صورة بوستر حفل شيرين عبدالوهاب، ضمن مجموعة من الفعاليات للمهرجان، المقرر إقامته من 14 أغسطس حتى 20 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيها المميزة القديم منها والحديث؛ وأبرزها نساي، خاصمت النوم، وبحلفك، القماص، كلها غيرانه، ملكش أمان، بعلم الوصول.

أزمة شيرين عبدالوهاب مع حسام حبيب

وتعرضت شيرين عبدالوهاب لأزمة كبيرة مع قِبل حسام حبيب، ما أدى إلى تقديمها عدد من البلاغات للنائب العام ضده ووالده، بتهمة السب والقذف وسرقة سيارتها.

شيرين تتصدر محركات البحث عقب ظهورها بالساحل الشمالي

وتصدرت شيرين عبدالوهاب، محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد تداول صور لها من داخل أحد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي، في أحدث ظهور لها بعد أزمتها مع حسام حبيب.