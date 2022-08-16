«التجارة» تستعرض منظومة التنمية الصناعية في الغربية وأنشطة التصدير للخارج

استقبل المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حيث استعرض اللقاء منظومة التنمية الصناعية بالمحافظة، والتعرف على أهم التحديات التي تواجه المنتجين والسعي لحلها، بهدف استمرار وتنمية الأنشطة الانتاجية بالمحافظة وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

تطوير قطاع الصناعة

وقال سمير، إنّ الوزارة حريصة على تقديم الدعم لتنمية وتطوير قطاع الصناعة بجميع محافظات مصر، والاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية لكل محافظة، ما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية، ومن ثم زيادة معدلات مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة معدلات التصدير.

تحديات المنتجين

وأشار سمير، إلى أنّ اللقاء استعرض أهم المقومات الصناعية المتوافرة بمحافظة الغربية، وكذا بعض التحديات التي تواجه المنتجين، حيث تم الاتفاق مع محافظ الغربية على دراسة التحديات من قبل المختصين بالوزارة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية لهذه المناطق لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الارتقاء بهذه القطاعات الانتاجية.

مقومات صناعية كبيرة

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنّ المحافظة تعد إحدى أهم المحافظات الصناعية في مصر، خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات ومقومات صناعية كبيرة، وبصفة خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وعدد كبير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن وجود 23 قرية منتجة تشمل صناعات الأثاث وعسل النحل والزبيب والمنتجات الجلدية، مشيرا إلى أنّ المحافظة تسعى لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة لهذه الصناعات بكل مجموعة من القرى، تضم ورش ومركز تدريب مهني ومعارض وبما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

ولفت محافظ الغربية، إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة، بهدف تنمية وتطوير الصناعات القائمة، والسعي لإنشاء مصانع جديدة، للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل أمام شباب محافظة الغربية.