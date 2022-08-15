وزيرة الثقافة تستقبل محافظ الغربية لبحث مزيد من التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمقر مكتبها، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لبحث مزيد من التعاون الثقافي، ومناقشة إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات الإبداعية بأرجاء المحافظة.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، نستهدف بناء منظومة ثقافية واعدة، تقوم مفرداتها على أسس بناء الوعي والإدراك لدى الإنسان المصري، وإكسابه القدرة على تحقيق متطلبات الوطن التنموية، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات الثقافية المقدمة له بكل المحافظات.

وزيرة الثقافة تستقبل محافظ الغربية

رحبت الكيلاني، بمزيد من تفعيل مجالات التعاون البناء مع محافظة الغربية، إذ وجهت بضرورة الإعداد لبرنامج ثقافي وفني متكامل، يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، يتم تقديمها لأبناء المحافظة في كل المواقع التابعة، إلى جانب إعداد خطة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين من أبناء المحافظة، وتكثيف أنشطة المسرح المتنقل التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة لاسيما بقرى المشروع القومي «حياة كريمة».

رحمي يهنئ وزيرة الثقافة الجديدة

وهنأ الدكتور طارق رحمي، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بتوليها مهام وزارة الثقافة، متمنيا لها المزيد من التقدم والنجاح، معربا عن ثقته في قدراتها لتطوير منظومة العمل الثقافي بالوزارة، إذ أبدى رغبته في تكثيف فعاليات الوزارة داخل قرى مركز زفتى، التي يتم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بها داخل 54 قرية و88 تابع.

وأشار رحمي، إلى أن عظمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لا تكمن فقط فيما تقدمه من خدمات ومشروعات للبنية التحتية، وإنما في بناء وتنمية الإنسان، ولذلك تحرص المحافظة على التعاون مع كل الجهات، من أجل تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية وغيرها، والتي تساهم بشكل مباشر في الوصول إلى الحياة الكريمة، التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.