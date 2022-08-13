من هو أحمد سمير وزير التجارة والصناعة؟.. ثاني نائب برلماني يدخل حكومة «مدبولي»

من مجلس النواب إلى وزارة التجارة والصناعة، هكذا جاءت رحلة الوزير الجديد المسؤول عن حقيبة التجارة والصناعة أحمد سمير، الذي تم الإعلان عن اسمه رسميًا اليوم خلفًا للوزيرة السابقة نيفين جامع.

اسم يمتلك خبرة في ملف الصناعة

يأتي قرار اختيار «سمير» بعد مشاورات عديدة للاستقرار على اسم يمتلك خبرة في ملف الصناعة، فضلًا عن خبرة في المجال الاقتصادي، لتطوير منظومة الصناعة في مصر وحل المشكلات المرتبطة بها مثل قضية الأراضي الصناعية وتعميق الصناعة، وغيرها من المعوقات التي تتطلب حلا عاجلا.

ثانى وزير قادم من البرلمان

يعتبر «سمير»، ثاني نائب برلماني يتم اختياره وزيرا، بعد الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية قبل ذلك، الذي تولى وزارة التموين، وتفيد السيرة الذاتية لـ أحمد سمير بأنه خريج كلية الهندسة تخصص ميكانيكا، والتي تخرج فيها عام 1996، كما أنه يمتلك خبرة عملية في مجال الصناعة، من خلال عمله في إدارة المشروعات الصناعية وقطاع الكيماويات، ولديه علاقات ممتدة بالمجتمع الصناعي.

خبرات كبيرة فيما يتعلق بالجانب الصناعي

وعلى الجانب التشريعي يمتلك سمير أيضا خبرات كبيرة فيما يتعلق بالجانب الصناعي، حيث شغل منذ دخوله مجلس النواب في العام 2015، أمانة سر لجنة الصناعة، ثم أصبح بعد ذلك رئيسًا للجنة الصناعة، لينتقل بعد ذلك إلى رئاسة اللجنة الاقتصادية في الدورة البرلمانية الحالية.

تطبيق استراتيجية واضحة ‏تعمل على تعميق الصناعة

يعول المجتمع الصناعي على «سمير» المولود في عام 1974، ليعيد بريق الصناعة مجددًا عبر تطبيق استراتيجية واضحة ‏تعمل على تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، لتوفير العملة الصعبة، فضلا عن دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجانب العمل على خطة واضحة المعالم لزيادة الصادرات المصرية السلعية بشكل حقيقي يعيد للمنتج المصري تنافسيته في الأسواق العالمية.