موعد المرحلة الثانية لتنسيق 2022.. ينطلق بعد 72 ساعة من نتيجة الأولى

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ غدًا الأربعاء موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لطلاب الثانوية العامة المصرية بشعبتيها علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية، على أن يتمّ بعدها الكشف عن مواعيد تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق 2022، من حيث موعد ونهايتها، وكذلك الحدود الدنيا الخاصة بها وعدد الطلاب المقررة للمرحلة.

تفاصيل مواعيد المرحلة الثانية للتنسيق 2022

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أنَّ تبدأ مواعيد تنسيق المرحلة الثانية 2022، وفتح موقع التنسيق الإلكتروني لها خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وذلك بحد أقصى يوم السبت المقبل، لافتة إلى أنَّ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي ستجتمع مساء اليوم لتحديد إعداد الطلاب المقرر قبولهم بكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والعلاج الطبيعي والسياسية والاقتصاد والإعلام والطب البيطري وكليات القطاع الإنساني، ومن ثم البدء في حصر أعداد المتقدمين من خلال السيستم الإلكتروني وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية، موضحة أنَّ مؤتمر غدًا سيشهد الإعلان أيضًا عن الاستعدادات لتفاصيل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

وأضافت المصادر، أنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، سيتمّ إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق عقب إعلانها بدقائق لجميع طلاب المرحلة، موضحة أنَّ مرحلة تقليل الاغتراب ستنطلق للمرحلتين الأولى و الثانية، بعد إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية، مؤكّدة أنَّ أعمال التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الأولى مستمرة اليوم وحتى الساعة 7 من مساء اليوم، على أن يتمّ غلق باب التقدم بعدها فورًا.