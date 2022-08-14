تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022.. ينطلق خلال أيام

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2022 وغلق باب التسجيل لرغبات المرحلة، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي، عن أنّ إعلان نتيجة المرحلة الأولى يكون خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل الرغبات، على أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022-2023، بعد إعلان نتيجة الأولى بـ48 ساعة.

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022-2023

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّه يتوقع انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022 -2023، الأسبوع المقبل، بعد الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022، موضحة أنّه عقب الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، سيتم الكشف عن الحدود للمرحلة الثانية.

وأكدت المصادر، انّ موقع التنسيق الإلكتروني يواصل عمله طوال فترة مرحلة التنسيق دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات

وفي السياق ذاته، تستعد الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات لأعمال تنسيق القبول 2022 لمختلف الكليات، وفقا للحدود المقرر أن يعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقب اجتماع المجلس المقبل.

وعلى جانب آخر، تنتهي عدد من الكليات بمختلف الجامعات الحكومية من إجراء اختبارات القدرات 2022 اليوم، وذلك للطلاب الذين سجلوا لأداء الاختبارات حتى الخميس الماضي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي.