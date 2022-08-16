موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022.. تعرف على ضوابط إعلانها

موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022، أبرز ما يشغل بال أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين فاتهم تنسيق المرحلة الأولى لعدم حصولهم على الحد الأدنى المقرر بـ 365 درجة لشعبة علمي علوم، و341 درجة لعلمي رياضة والشعبة الأدبية 264.5 درجة.

وتنتهي المرحلة الأولى من تنسيق الكليات للثانوية العامة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري.

تفاصيل موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022، موضحًا انطلاقها مباشرة عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بساعات، مؤكداً أن الوزارة ستعلن كافة التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الثانية عقب الانتهاء من تحديد الأعداد المقرر قبولها في تنسيق المرحلة الأولى ومعرفة الكليات التي تضم أماكن شاغرة للمرحلة الثانية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن وزارة التعليم العالي تحدد مجموعة من الضوابط المهمة بشأن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022 وهي الحد الأدنى لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، والكليات المتاحة أمام طلاب الشعب العلمية والأدبية، مؤكداً أن الوزارة ستعلن هذه التفاصيل عقب انتهاء المرحلة الأولى وإعلان نتيجتها.

ضوابط إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

وأوضح المصدر أن تنسيق المرحلة الثانية 2022 يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن عدد الرغبات المتاحة لكل طالب 75 رغبة مثل المرحلة الأولى، ويجب على الطلاب كتابة هذه الرغبات وفق قواعد التوزيع الجغرافي التي تم تحديدها من قبل الوزارة.

ونوه المصدر إلى أن الوزارة كثفت استعداداتها لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وبحث الاستعدادات الخاصة بتنسيق المرحلة الثانية للثانوية وذلك بتجهيز معامل الجامعات، مع التنبيه على ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية في المعامل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على الطلاب بضرورة اتباع كافة الخطوات المحددة للتنسيق للكليات بدقة والالتزام بالمواعيد المحددة.

وحث المصدر طلاب المرحلة الأولى على سرعة تسجيل رغباتهم قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني لإتمام الإجراءات الخاصة بالالتحاق بالكلية التي يرغبون فيها وتتفق مع مجموعهم والتوزيع الجغرافي، مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي عملت على افتتاح العديد من الجامعات التي تستقبل طلاب الثانوية العامة وأبرزها الجامعات الأهلية الجديدة التي ستدخل خدمة التنسيق الإلكتروني للمرة الأولى.