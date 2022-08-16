خبير: المشروع القومي للطرق ربط مفاصل الدولة ببعضها

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، إنّ الدولة المصرية منذ عام 2014 شهدت طفرة كبيرة في قطاع النقل البري من خلال المشروع القومي للطرق الذي ساهم في ربط مفاصل الدولة ببعضها البعض، كما أشاد المجتمع الدولي بجودة الطرق من خلال تقارير التنافسية العالمية، الذي أكد أنّ جودة الطرق في مصر ارتفعت 90 نقطة من المرتبة 118 إلى المرتبة 28.

حصيلة قوية من العمل والجهد جرى بذلها في السنوات الماضية

وأضاف أستاذ هندسة الطرق في كلية الهندسة جامعة عين شمس في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «حصيلة قوية من العمل والجهد جرى بذلها في السنوات الماضية، والالتزام لم يكن بالمعايير الهندسية والجودة فقط، ولكن بالبرامج الزمنية، حيث نسابق الزمن بما لا يخل بالجودة لإنهاء المشروعات الخاصة بهذا القطاع الحيوي، الذي يمس حياة المواطن اليومية».

مرفق السكك الحديدية كان على شفا الانهيار في عام 2014

وتابع أستاذ هندسة الطرق في كلية الهندسة جامعة عين شمس: «اهتمت الدولة بمرفق السكك الحديدية وكان على شفا الانهيار في عام 2014 وكان مديونا للدولة بـ55 مليار جنيه، وجرى تجديده من بنية أساسية ونظم تحكم وإشارات وتطوير العنصر البشري وضخ دماء جديدة في شرايين السكك الحديدية من خلال جرارات جديدة وعربات نقل البضائع والركاب».