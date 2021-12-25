أستاذ هندسة: بناء الطرق يخلق الحياة ويساهم في تنمية المجتمعات الجديدة

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن اهتمام القيادة السياسية الحالية بإنشاء وتطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة في مختلف المحافظات المصرية، يعد أحد أهم الأعمال التي تقوم بها حاليا، لافتًا إلى أن بناء مثل تلك الطرق يخلق بجوارها الحياة ويساعد في تنمية المجتمعات.

الدولة تعمل على تطوير المحاور في كل المحافظات

وأضاف «مهدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة تعمل في تطوير المحاور في كل المحافظات بالتوازي، لتحقيق أعلى معدلات توزيع الخدمات على المواطنين، وكذا شبكات طرق تساعد في خلخلة الكثافة السكانية حول الوادي الضيق، معلقًا: «هنعمل مدن جديدة في الظهير الصحراوي لكل محافظة».

المشروعات التنموية تساهم في دعم السياحة

وأوضح أن تدشين مثل تلك المشروعات القومية العملاقة، يكون هدفها توطين صناعات التكنولوجيا في مصر، ما يتطلب الكثير من التخصصات المختلفة التي قد لا تكون متوافر ثقافتها في تلك المحافظات التي بات فيها مصانع، وقال: «يجب أن يكون هناك فرص عمل في المحافظات المختلفة، وكل تلك المشروعات التنموية تساهم في دعم السياحة».

وأوضح أن إنجاز مثل تلك المشروعات دائمًا ما يساهم في جذب العمالة والاستثمار والسياحة من كافة الدول المختلفة، معقبًا: «الأهم من ده أن المحافظات يكون فيها خدمات وتحقيق فرص التنمية العمرانية بكل صورها».

وأكد أنه خلال فترات عمله المختلفة في إنشاء الطرق، لاحظ وجود عدد كبير من المناطق التي لم يكن بها حياه ولم يخلق فيها الحياة، إلا بعدما قامت الدولة بشق الطرق فيها، حتى تم بناء مجتمعات عمرانية جديدة، وهو ما تقوم به القيادة السياسية منذ 2014 حتى الآن.

وتابع: «كل تلك الإنجازات بتصب في مصلحة الاقتصاد المصري والمواطن لتقليل البطالة ومعدلات التضخم، وكل ده بيحصل لما بيكون فيه بنيه أساسية قوية، وفي ظل جائحة كورونا ومع ظل الكساد الاقتصاد العالمي مصر كانت بتفتح مزيدًا من المشروعات القومية الكبرى، وده بيعكس دعم القيادة السياسية».