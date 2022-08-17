أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 17-8-2022 في الأسواق المصرية

متابعة الأسعار بشكل عام، واحدة من الاهتمامات التي تحرص عليها شريحة كبيرة من ربات البيوت بشكل يومي، إذ يبحثن عن أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية، وذلك لتحديد الاحتياجات اليومية أو الأسبوعية منها.

واليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس، توضح بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

- تراوح سعر المانجو البلدي داخل سوق العبور من 7 إلى 10 جنيهات.

- جاء سعر المانجو من النوع الفص من 30 إلى 50 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، والنوع السكري من 12 إلى 18 جنيهًا.

- مانجو السنارة من 12 إلى 16 جنيهًا، بينما نوع العويس بين 20 و40 جنيهًا، ونوع الزبدية من 10 إلى 12.5 جنيه.

- تراوح سعر الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات.

- كما تراوح الشمام بين 3 و4 جنيهات.

- وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه.

- سجل سعر العنب الأحمر بين 7 و8 جنيهات.

- البطيخ وزن يتراوح ما بين 3 و10 كيلوات، تتراوح سعر البطيخة ما بين 10 و35 جنيهًا.

- تراوح سعر التين الصحراوي اليوم الأربعاء بين 6 و9 جنيهات.

- سجل سعر التفاح من النوع البلدي بين 5 و11 جنيهًا، والنوع الأمريكي والنوع الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

- واستقر سعر البرقوق السكري عند 22 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

هذا وشهدت أسعار الفاكهة في السوق المحلية وداخل محلات التجارية الكبرى اليوم الأربعاء، كما يلي:

- كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا.

- سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

- سعر الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- حبة الأناناس 50 جنيهًا.

- العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.

- سعر المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا.

- سعر التفاح الأحمر 30 جنيهًا، وتراوح البلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.