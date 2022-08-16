أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 16-8-2022 في الأسواق المصرية

تحرص شريحة كبيرة من ربات البيوت بشكل يومي على البحث عن أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية، وذلك لتحديد احتياجتها اليومية أو الأسبوعية منها، خاصة بالنسبة للسيدات العاملات.

واليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، توضح بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية، التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

- تراوح سعر الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات.

- كما تراوح الشمام بين 3 و4 جنيهات.

- وتراوح سعر العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه.

- سجل سعر العنب الأحمر بين 7 و8 جنيهات.

- البطيخ وزن يتراوح ما بين 3 و10 كيلوات، تتراوح سعر البطيخة ما بين 10 و35 جنيهًا.

- تراوح سعر التين الصحراوي اليوم الثلاثاء بين 6 و9 جنيهات.

- سجل سعر التفاح من النوع البلدي بين 5 و11 جنيهًا، والنوع الأمريكي والنوع الإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

- واستقر سعر البرقوق السكري عند 22 جنيهًا.

- وتراوح سعر المانجو داخل سوق العبورالمانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات.

- جاء سعر المانجو من النوع الفص من 30 إلى 50 جنيهًا.

- تراوح سعر مانجو صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، والنوع السكري من 12 إلى 18 جنيهًا.

- مانجو السنارة من 12 إلى 16 جنيهًا، بينما نوع العويس بين 20 و40 جنيهًا، ونوع الزبدية من 10 إلى 12.5 جنيه.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

هذا وشهدت أسعار الفاكهة في السوق المحلية وداخل محلات التجارية الكبرى اليوم الثلاثاء، كما يلي:

- سعر المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا.

- سعر التفاح الأحمر 30 جنيهًا، وتراوح البلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

- سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

- سعر الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- حبة الأناناس 50 جنيهًا.

- كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا.

- العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.