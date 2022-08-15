أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 15-8-2022 في الأسواق المصرية

كشف سوق العبور، عن سعر السلع والمنتجات التي يقدمها بالجملة، وبينها أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 15 أغسطس، تلبية لبحث عدد من المواطنين عن الأسعار بشكل يومي، كونهم يحرصون على تناول الأنواع المختلفة منها، سواء مانجو أو شمام وكنتالوب وبرقوق ومشمش، وغيرها من الفاكهة الصيفية.

واليوم الاثنين الموافق 15 أغسطس، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية التي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

- وصل سعر الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات.

- تراوح الشمام من 3 إلى 4 جنيهات.

- جاء سعر العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه، والأحمر بالسعر ذاته، رومي أحمر بين 4 و7 جنيهات.

- ووصلت حبة البطيخ وزن تتراوح ما بين 3 إلى 10 كيلوات، تتراوح سعرها ما بين 10 و35 جنيهًا.

- تراوح سعر التين الصحراوي بين 6 و9 جنيهات.

- شهد سعر التفاح البلدي بين 5 و11 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

- وصل سعر البرقوق السكري 22 جنيهًا.

- وصل سعر المانجو في سوق العبورالمانجو البلدي من 7 إلى 10 جنيهات.

- شهد سعر المانجو الفص من 30 إلى 50 جنيهًا.

- وصل سعر مانجو صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا، السكري من 12 إلى 18 جنيهًا.

- تراوحت مانجو السنارة من 12 إلى 16 جنيهًا، بينما العويس بين 20 و40 جنيهًا، والزبدية من 10 إلى 12.5 جنيه.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في السوق المحلية ومحلات التجارية الكبرى اليوم الإثنين، كما يلي:

- وصل سعر المانجو من 20 إلى 75 جنيهًا.

- وصل سعر التفاح الأحمر 30 جنيهًا، وتراوح التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

- تراوح سعر حبة جوز الهند تراوح سعرها بين 22 و26 جنيهًا.

- تراوح سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر حبة الأناناس 50 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا.

- وصل سعر العنب الأسود نحو 80 جنيهًا.