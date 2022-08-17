أجَّرت ناس وخلصت على جوزها.. حكاية سيدة وضعت خطة شيطانية لقتل شريك حياتها

خطة شيطانية وضعتها سيدة في الأربعينيات من عمرها خططت لها جيداً بعد تفكير طويل لإنهاء حياة زوجها بسبب كثرة نشوب الخلافات الزوجية بينهما في كرداسة، فاستعانت بـ4 رجال ونجحوا في رسم المخطط وإنهاء حياة الضحية من خلال إلقائه من الطابق الرابع على حد قولها أمام جهات التحقيق عقب إلقاء القبض عليها من قبل الأجهزة.

استعانت بأشخاص لإتمام جريمتها

قررت التخلص من شريك العمر ولم يستوقفها ذكريات وكفاح وعشرة الزواج، وجدت المتهمة أن الحل الأمثل لإتمام جريمتها هو ألا تلطخ يديها بدمائه فعقدت العزم على الاستعانة بأشخاص لمساعدتها في تنفيذ مخططها الشيطاني.

بلاغ يكشف الواقعة

تلقت قسم شرطة كرداسة بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة رجل ملقاة أرضاً بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها وبالانتقال تبين العثور على جثة الضحية وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

المتهمة اختارت يوم تواجد الزوج في المنزل

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان على الواقعة تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص استعانت بهم سيدة أربعينية للتخلص من زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما وأنها اختارت اليوم التي تعلم بتواجد الضحية فيه حتى تستطع إتمام المخطط وتمكن المتهمون من قتل الزوج في منزل الزوجية حيث قاموا بإلقائه من الطابق الرابع بشرفة منزله.

ارتكبوا الواقعة بناء على طلب الزوجة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمين واستهدافهم ونجح رجال المباحث من إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بناءاً على طلب زوجة المجني عليه وبضبطها ومواجهتها قررت أنها أنهت حياة زوجها لوجود خلافات زوجية بشكل مستمر بينهما.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وعرض المتهمون أمام جهات التحقيق والتي استمعت لأقوالهم وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة والتي رصدت لحظة دخول وخروج المتهمين من وإلى العقار الذي يسكن فيه المجني عليه واستعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها التكميلية والتفصيلية في الجريمة.