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نتيجة الثانوية العامة 2022

إعدام سيدة وعشيقها بتهمة قتل الزوج عمدا في طهطا بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
12:54 م | الأحد 07 أغسطس 2022
هيئة محكمة - صورة أرشيفية

هيئة محكمة - صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بإعدام ربة منزل وحلاق شنقا، لما أسند إليهما من اتهام بقتل زوج المتهمة ليخلو لهما الجو معا، والزمتهما بالمصاريف الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوي وأمين لظمي، وبأمانة سر محمد عبدالحميد حسن وأحمد سعد.

بداية الواقعة في عام 2018

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2018، في دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، عندما وجهت النيابة العامة لـ«س. م»، 37 عاما، ربة منزل، و«س. م»، 33 عاما، حلاق، تهمة قتل المجني عليه «خ. م»، 40 عاما، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام المتهم الثاني بالتوجه لمكان تواجد المجني عليه بمنزله وانهال عليه بعصا شوم أثناء نومه، حال تواجد المتهمة الأولى في مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين قتله، وأحدث إصابته التي أودت بحياته، حيث قامت المتهمة بتسهيل دخوله المنزل وذلك لوجود علاقة آثمة بينهما، فأرادا التخلص من الزوج ليتاح لهما الزواج.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

وقد تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.

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بقلم شيماء دراز