«سياحة المانجو».. مصريون وأجانب يترددون على مزارع الإسماعيلية لقطف الثمار

بين قضاء يوم ترفيهي والاستمتاع بجو مدينة الإسماعيلية وقطف ثمار المانجو في موسمها خلال شهري أغسطس وسبتمبر، يتردد الآلاف من المصريين والأجانب على مزارع مختلفة في الإسماعيلية فيما يعرف بـ«سياحة المانجو».

المانجو أكثر ما يميز محافظة الإسماعيلية في فصل الصيف، وتحديدًا في فصل الصيف من كل عام لذلك أطلق عليها المصريون اسم «بلد المانجو» لتميز أنواعها وثمارها عن أي محاصيل أخرى في المحافظات المجاورة أو البعيدة.

يقول أحمد شجيع إن ما يعرف بسياحة المانجو بدأت في الإسماعيلية منذ سنوات وبدأت في الانتشار بشكل أكبر خلال العامين الماضيين.

«شجيع» يحول مزرعته لملتقى سياحي

حول «شجيع» مزرعته على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي من مجرد مزرعها يسودها الهدوء بين الأشجار إلى ملتقى سياحي يضم العديد من الجنسيات العربية والإفريقية والأوربية أيضًا.

يقول «شجيع» إن هدفه الأساسي من هذا الأمر هو عودة مدينة الإسماعيلية إلى الخريطة السياحية مرة أخرى، خاصة مع عودة السياحة في المحافظات المجاورة مثل مدينة بورسعيد.

وأضاف: «قرب الإسماعيلية من القاهرة وتميزها بالجو المعتدل عن باقي المحافظات يجعلها مزارًا رائعًا لما يعرف بسياحة اليوم الواحد، مع وجود العديد من الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها في نفس اليوم».

وتابع: «في مزرعة شجيع نجحنا في جذب انتباه المواطنين المصريين، وأيضاً السياح الأجانب على فكرة قضاء اليوم بالكامل داخل مزرعة للمانجو بالتخطيط لفقرات فنية وتراثية تميز المحافظة».

مهرجان للمانجو

وقال، إن الإسماعيلية بصدد تنظيم أول مهرجان للمانجو نهاية هذا الاسبوع بدعم ورعاية محافظة الإسماعيلية والغرفة التجارية.

وأوضح أن المهرجان سينطلق يومي الجمعة والسبت 19 و20 أغسطس المقبل في منطقة شارع محمد علي أحد أشهر شوارع المحافظة، وصولًا إلى منطقة نمرة 6 التي تتميز بحدائقها الخلابة.

وأشار إلى أن مهرجان المانجو يجري تنظيمه سياحيًا لأول مرة في محافظة الإسماعيلية وسيشهد العديد من المفاجآت السارة في المحافظة، ومشاركة العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية المعروفة وبعض من سفراء الدول الأجنبية.

ولفت «شجيع»، إلى أن المهرجان سيساعد في عودة الإسماعيلية مرة أخري إلى خريطة مصر السياحية باعتبارها قبلة المواطنين الراغبين في قضاء سياحة اليوم الواحد في المدن الهادئة بعيدة عن زحام القاهرة.

وأشار إلى أنه يعمل على تنظيم رحلات داخلية في مدينة الإسماعيلية لزوار مزارع شجيع تتضمن التعرف على شوارع الإسماعيلية وزيارة نادي «الدنفاه» المطل على المجري الملاحي لقناة السويس وزيارة بعض المعالم التاريخية في المدينة كـ"فيلا ديليسبس» وغيرها من المعالم.