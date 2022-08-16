البرنامج النهائي لمهرجان المانجو في الإسماعيلية.. عروض فنية ونقاط بيع

أعلنت الشركة المنظمة لمهرجان المانجو في الإسماعيلية 2022، في دورته الأولى، البرنامج النهائي للمهرجان، المنتظر إقامته نهاية الأسبوع الجاري، على مدار يومي الجمعة والسبت.

وقال محمود سرواح المدير التنفيذي للشركة المنظمة، أن مهرجان المانجو، سينطلق في تمام الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل، من أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية «القديم» بشارع محمد علي بقلب المدينة، لافتا إلى أن المحافظ سيعطي شارة انطلاق الموكب يعقبه، تحرك بالشارع كاملا، لحين الوصول إلى نقطة النهاية، التي تتضمن حديقة واسعة في منطقة نمرة 6.

نقاط للبيع في مهرجان المانجو

أضاف سرواح، أن المنطقة التي سينتهي معها الموكب، ستضم نقاط متعددة لبيع كل الأصناف من المانجو البلدية والمحلية، وأيضا الأنواع الأجنبية، مؤكدأ أن هناك تعاونا كبيرا بين ديوان عام محافظة الإسماعيلية والغرفة التجارية ورابطة تجار ومزارعي المانجو في الإسماعيلية، لتوفير كميات كبيرة بأسعار الجملة للجمهور.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص منطقة للعروض الفنية والتراثية، التي تشترك فيها العديد من الفرق الشعبية في الإسماعيلية، لإقامة حفل في منتصف فعاليات مهرجان المانجو للترفيه عن الأهالي وجميع الحضور.

أسعار المانجو تبدأ من 10 جنيهات

أوضح المهندس علي العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية في الإسماعيلية، أنه تم العمل على إقامة عدة نقاط للبيع في نطاق مدينة الإسماعيلية، وفي المراكز والمدن.

وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه سيتم توفير كل الأصناف، وستبدأ الأسعار من 10 و12 جنيها للكيلو الواحد للزبدة والجولك، فيما ترتفع نسبيا في أسعار السكري والممتاز والصديقة والعويس ونعومي والكيت والكنت.

ولفت العكرمي، إلى أن محافظ الإسماعيلية وجه بضرورة إقامة عدة منافذ داخل المدينة، في بعض الأندية والحدائق المفتوحة البعيدة عن أماكن المهرجان، لإتاحة المانجو بنفس الأسعار المخفضة للجمهور.

وأكمل: «تم أيضا العمل على تنفيذ أحد المنافذ داخل نادي الفيروز، بطريق البلاجات، للعمل على توفير المانجو للمصيفين والمترددين على شواطئ الإسماعيلية، من أبناء المحافظات الأخرى».