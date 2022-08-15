منسق مهرجان المانجو بالإسماعيلية: هدفنا الوصول به إلى العالمية

قال أحمد شجيع منسق مهرجان المانجو بالإسماعيلية إن المحافظة تستهدف الوصول بالمهرجان إلى العالمية، وتحويله لمهرجان يضم العديد من الجنسيات المختلفة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مهرجان المانجو بالإسماعيلية في دورته الأولى وجه دعوات للعديد من السفراء في مصر لحضور المهرجان وبعضهم أكد الحضور فعليا»، مشيرا إلى أن المهرجان سيساعد في الترويج للمحصول بشكل كبير خارج مصر.

مهرجان المانجو بالإسماعيلية يروج للمحصول

وتابع أن محافظة الإسماعيلية تتصدر أكثر المحافظات تصديرا للفواكه والخضراوات إلى بعض الدول الأوربية والخليجية على مدار السنوات الماضية.

وواصل: «رغم تميز محصول المانجو في الإسماعيلية واعتباره الأفضل على مستوى العالم تقريبا، إلا أن المحصول ليس له سمعة خارجية بعكس محاصيل أخرى في الإسماعيلية كالبرتقال والفراولة».

وأشار إلى أن مهرجان المانجو بالإسماعيلية يهدف بشكل أساسي إلى زيادة التسويق للمحصول خارجيا، وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة إجمالي الأرض المزروعة بالمانجو وزيادة كميات الإنتاج والمحاصيل.

شجيع: تربة الإسماعيلية تساعد علي الإنتاج

وقال شجيع إن تربة الإسماعيلية في زراعة المانجو من أجود أنواع التربة التي تساعد على إنتاج محصول بشكل كبير ويتميز في جودته عن باقي محاصيل محافظات الجمهورية.

وأشار أحمد شجيع إلى أن تشجيع الاستثمار يزيد من العائد الدولاري لعمليات التصدير، وهو ما يوفر العملة الصعبة، مستطردا: «الإسماعيلية من المحافظات الزراعية ذات السمعة الطيبة في محاصيلها».

وأشار إلى أنه تفقد أكثر من 200 مدينة حول العالم في رحلاته على مدار السنوات الماضية، حضر خلالها العديد من المهرجانات، مؤكدا أن الإسماعيلية من أرقى مدن العالم التي تتميز دون غيرها في المهرجانات الشعبية ذات الشهرة العالمية.