مصدر أمني: السيطرة على حريق محدود في كنيسة بالمنيا والسبب ماس كهربائي

صرح مصدر أمني، بأنه تبلغ اليوم 16 أغسطس الجاري، للأجهزة الأمنية من مسئولي كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا، بتصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

الحريق نتج عن ماس كهربائي

وتبين أن الحريق نشب بسقف القاعة «غير مستخدمة»، وبسؤال مسئولي الكنيسة حول الواقعة، أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.