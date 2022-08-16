محافظ المنيا يتفقد موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بعد السيطرة عليه

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وذلك للوقوف على تطورات الموقف ومتابعة كل تداعيات الحادث، حيث قطع المحافظ جولته التفقدية لمركز ملوي لمتابعة مشروعات حياة كريمة، لمعاينة موقع الحريق ومتابعة الموقف.

محافظ المنيا يتفقد موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي

وفور وصوله إلى موقع الحادث، حرص المحافظ على معاينة وتفقد الموقع العام لكنيسة الأنبا بيشوي، كما اطمأن المحافظ على عدم وجود مصابين جراء الحريق، وعدم تأثر باقي طوابق الكنيسة بالحريق الذي شب في الطابق الأرضي، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف.

السيطرة على الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأكد بيان وزارة الداخلية، منذ قليل، أن الحريق نشب بسقف القاعة وهي «غير مستخدمة» وبسؤال مسؤولي الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائي.. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.