البابا تواضروس مشيدا بأجهزة الدولة: الكل تكاتف لإزالة آثار حريق كنيسة إمبابة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه بعد ساعات قليلة من حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة أمس، والتي راح ضحيتها 41 شخصا وإصابة 14 آخرين، توجهت قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكان الكنيسة من أجل إعادة ترميمه وإصلاحه، «دي مشاعر طيبة للغاية وسرعة استجابة، أمور محمودة جدا، وبنشكر عليها السيد الرئيس، ونشكر الهيئة الهندسية».

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، ويعرض على شاشة «دي إم سي»: «أنا طلبت الانتظار قليلا لحد ما تتم الجنازات اللي انتقلوا، عشان بس الأمور تبقى سهلة شوية، بعد ساعات كانت السقالات موجودة، وحاليا يشتغلوا، وربنا يكمل عملهم».

بابا الإسكندرية: يجب عدم الاستماع للشائعات

وتابع: «حادثة حصلت وحادثة ممكن تحصل في أي مكان، والحادثة دي كل الأجهزة تكاتفت من أجل أنها تزيل آثار الحادث وتساعد الناس وتحمي الناس، وأنها توصل الناس المستشفيات ده أمور طبيعية في أي حادث، أما المغرضين، أوجه نداء للجميع لا نستمع لمثل هذه الشائعات على الإطلاق، كل واحد يقوم بواجبه، وبوجه الشكر لكل من تقدم بمساهمة في هذه الأزمة».

تفاصيل الحادث الأليم

وشهدت مصر يوما حزينا، أمس الأحد، عندما اندلع حريق في كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة في الجيزة، بسبب ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن مصرع 41 شخصا بينهم عدد من الأطفال، وإصابة 14 آخرين.

ونجحت جهود الحماية المدنية والإسعاف في إخماد الحريق وسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التعزية لأسر ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، مؤكدًا أنه كأب يشعر بالألم لفراق الأبناء، «كلهم أبناؤنا وبناتنا وشعبنا»، مضيفا، في تصريحات تليفزيونية، أن طبيعة الحادث تزيد من هذا الألم، ولكنه شدد على أننا يجب أن نتحلى بالإيمان بأن الله هو الذي يعطينا الحياة وهو الذي يحدد موعد نهايتها، وكذلك الطريقة التي تنتهي بها حياتنا، حتى لو كانت الطريقة مؤلمة إلا أننا تعودنا أن نشكره على كل حال.

وفي سياق متصل، أوفد البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، وبرفقته القمص كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتبه والقمص رافائيل ثروت لزيارة مصابي حادث حريق كنيسة إمبابة الذي وقع بالأمس.

وودعت مصر المتوفين، حيث أقيمت صلوات تجنيز لهم في كنيستين بالوراق في الجيزة، نظرا لكثر عددهم.

وبدوره، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالص تعازيه لأسر ضحايا كنيسة المنيرة في إمبابة بمحافظة الجيزة، قائلا: «أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، ووجّهت أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشكل فوري للتعامل مع الحادث وآثاره».

وأضاف الرئيس، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «وجّهت بتقديم أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها». وبعث عدد من زعماء العالم ببرقيات عزاء إلى مصر في ضحايا حادث كنيسة إمبابة وأعربوا عن أسفهم للحادث، متمنين للمتوفين الرحمة وللمصابين الشفاء ولأهل المتوفين الصبر والسلوان.