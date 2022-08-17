تحليل مخدرات للسائق المتسبب في دهس الكاتبة ولاء الجارحي ونجلها

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع السائق المتسبب في وفاة الكاتبة ولاء الجارحي، ونجلها سيف أحمد عاطف، طالب الثانوية العامة، الذي لحق بها بعد 12 ساعة فقط من رحيل والدته دهسًا تحت عجلات سيارة نصف نقل طائشة في الحي السابع بمدينة نصر.

تحليل مخدرات لسائق النقل المتسبب في وفاة الكاتبة ولاء الجارحي

وقررت النيابة العامة إحالة السائق المتسبب في وفاة الكاتبة ولاء الجارحي ونجلها إلى الطب الشرعي لتحليل عينة من الدم لبيان مدى تعاطية المخدرات أو لا.

وبحسب مصدر أمني أنه في حالة ثبوت تعاطي السائق المخدرات فإن النيابة العامة سوف تنسب إليه تهمة جديدة وهي تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثير المخدر بجانب تهمة القتل الخطأ المحبوس بها بعد أن ألقي القبض عليه عقب الحادث، كما قررت النيابة العامة تشكيل لجنة من خبراء المرور لفحص سيارة السائق وبيان حالتها الفنية وخاصة الفرامل.

السائق المتسبب في وفاة الكاتبة ولاء الجارحي: الحادث قضاء وقدر

«الحادث قضاء وقدر ومكنش قصدي» تلك الكلمات برر بها سائق النقل الطائش في مدينة نصر أمام جهات التحقيق جريمة دهس الكاتبة ولاء الجارحي ونجلها سيف، وادعى أنه فوجئ بسيدة وشاب أمام سيارته ولم يتمكن من مفاداتهما واصطدم بهما بسرعة كبيرة وأن السيدة سقطت على الأرض هي والشاب و(عرف لاحقًا أنه ابنها) فاقدين للوعي.

تفاصيل البلاغ

كانت أجهزة الأمن في القاهرة تلقت بلاغًا بمصرع سيدة تحت عجلات سيارة نقل في الحي السابع بمدينة نصر وإصابة نجلها وتبين أن المتوفاة هي الكاتبة ولاء الجارحي وأن المصاب نجلها سيف أحمد عاطف (لحق بوالدته بعد 12 ساعة فقط من رحيل والدته).

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وألقت القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتحرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.