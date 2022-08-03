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وفاة طالب ثانوية في حادث سير بالساحل الشمالي.. «كان مسافر يتفسح»

القبض على المتسبب في الحادث

كتب:

ريهام الزناتي
04:06 م | الأربعاء 03 أغسطس 2022
فارس الشاب المتوفى

فارس الشاب المتوفى

وقع فجر أمس الثلاثاء حادث أليم على طريق الساحل الشمالي، تحديدًا بالقرب من قرية (مراسي)، حيث لقي طالب ثانوية عامة مصرعه، في العقد الثاني من العمر ويُدعي «فارس»، وذلك بعدما صدمته سيارة كانت تسير بسرعة جنونية.

تفاصيل الواقعة

تلقت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الساحل، بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق الساحل الشمالي بالقرب من قرية (مراسي)، انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث برفقة سيارة إسعاف حسب تلقيها بلاغا بوجود حالة وفاة اثر التصادم.

وتبين بالفحص أن الجثة لشاب يُدعى فارس محمد عاشور، 18 عامًا، مقيمًا بالإسكندرية، أنهي مسيرة تعليمه بالمرحلة الثانوية من مدرسة E.B.S وكان ينتظر نتيجته مثل باقي زملائه، فقرر فارس وأصدقاؤه الذهاب للساحل للاستجمام وقضاء بعض الوقت سويا، ولكن كان للقدر رأي آخر بذلك، فقد حُرم فارس من تلك الفرحة، وتحول مصير عائلته وأصدقائه من تهنئتهم بنجاحه إلى التعزية فيه.

القبض على المتسبب بالحادث

وتابعت أجهزة الأمن تحقيقاتها، وقد تبين أن سائق السيارة كان في «سباق طائش» مع أصدقائه على طريق العلمين، كان يسير بسرعة جنونية، وصدم «فارس» وفصلت قدمه عن جسده، وتم القبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث.

وصرحت جهات التحقيق في الواقعة بدفن الجثمان، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات اللازمة لمتابعة التحقيقات.

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