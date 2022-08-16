تفاصيل مصرع الكاتبة ولاء الجارحي وابنها تحت عجلات سيارة نقل طائشة

على نغمات أغنية «الناجح يرفع إيده» احتفل سيف أحمد عاطف طالب الثانوية العامة بنجاحه مع والدته الكاتبة ولاء محمد الجارحي قبل أيام، وعمت الفرحة الأسرة بحصوله على مجموع يؤهله لدخول كلية الهندسة التي طالما حلم بها، لكن سرعان ما تبدد الحلم بل تحول إلى كابوس على الأسرة كلها، ففي يوم شراء ملابس الجامعة لقي «سيف» ووالدته مصرعهما تحت عجلات سيارة نقل طائش بمدينة نصر في مشهد مؤلم.

سيارة طائشة تدهس الكاتبة وابنها

عجلات النقل الطائش أطاحت بطالب الثانوية العامة ووالدته عدة أمتار في مشهد سينمائي مروع، تسبب في وفاة الأم ولاء محمد الجارحي في الحال، بينما لحق بها ابنها «سيف» بعد 12 ساعة فقط من رحيل والدته، ليتركا الحزن والحسرة في قلوب الأسرة المكلومة، خاصة الأب أحمد عاطف، الذي نجا من الموت، إذ كان وقت الحادث يجلس في سيارته وقت عبور زوجته وابنه الشارع لشراء بعض الاحتياجات من محل مقابل للشارع الذي يقف فيه بمدينة نصر.

حبس سائق سيارة النقل بتهمة القتل الخطأ

«بعدما رحلوا» هو آخر عمل أدبي للكاتبة ولاء الجارحي، وكانت تلك الرواية في معرض الكتاب الأخير بعد عامين فقط من روايتها المشاركة في معرض الكتاب 2020 بعنوان «أزرق داكن»، لكنها رحلت مع ابنها بعد دهسها من قبل سائق سيارة كان سائقها يسير بسرعة جنونية، وتمكن المارة من الإمساك به وتسليمه للشرطة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ.

إحالة سائق النقل الطائش للطب الشرعي

وتحفظت النيابة العامة على سيارة المتهم، وقررت انتداب لجنة فنية هندسية من المرور لمعاينة سيارة سائق النقل الطائش المتسبب في وفاة الكاتبة ولاء الجارحي وابنها، كما أحالت السائق المتهم إلى الطب الشرعي لتحليل عينة من دمائه لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.