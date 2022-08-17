رئيس التحرير

أحمد الخطيب

عاجل.. رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمشروعات الإسكندرية بعد قليل

كتب:

محمد مجدي
08:24 ص | الأربعاء 17 أغسطس 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمحافظة الإسكندرية؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية في نطاق المحافظة، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين.

رئيس الوزراء يتفقد تطورات المشروعات التنموية والخدمية

ومن المقرر أن يتفقد رئيس مجلس الوزراء، تطورات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وعددا من المشروعات الأخرى في نطاق المحافظة.

وكان «مدبولي»، أكد في تصريحات صحفية له قبل أيام، أنه سيواصل جولاته التفقدية في المحافظات؛ لمتابعة تطورات العمل في «حياة كريمة»، وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية.

مدبولي: لا يوجد محافظة لا ينفذ بها أعمال ضخمة بمصر

وذكر رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يوجد محافظة على مستوى الجمهورية لا يتم تنفيذ حجم أعمال ضخم فيها في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، ووفق الدراسات والخطط التي تعمل عليها الجهات المسؤولة في الدولة.

اقرأ المزيد:

مدبولي يتابع إجراءات إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب: سعة 500 ألف طن قمح

مدبولي يوجّه بإعداد تقارير يومية وأسبوعية بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء

مدبولي يتابع الإجراءات التنفيذية للقضاء على المواقف العشوائية بالدائري

مدبولي يُتابع إجراءات زيادة التعاون البحري بين مصر وتونس والجزائر
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.