عاجل.. رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمشروعات الإسكندرية بعد قليل

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمحافظة الإسكندرية؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية في نطاق المحافظة، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين.

رئيس الوزراء يتفقد تطورات المشروعات التنموية والخدمية

ومن المقرر أن يتفقد رئيس مجلس الوزراء، تطورات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وعددا من المشروعات الأخرى في نطاق المحافظة.

وكان «مدبولي»، أكد في تصريحات صحفية له قبل أيام، أنه سيواصل جولاته التفقدية في المحافظات؛ لمتابعة تطورات العمل في «حياة كريمة»، وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية.

مدبولي: لا يوجد محافظة لا ينفذ بها أعمال ضخمة بمصر

وذكر رئيس مجلس الوزراء، أنه لا يوجد محافظة على مستوى الجمهورية لا يتم تنفيذ حجم أعمال ضخم فيها في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، ووفق الدراسات والخطط التي تعمل عليها الجهات المسؤولة في الدولة.