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اتحاد جدة لم يسجل طارق حامد في قائمته حتى الآن.. 8 أيام من الترقب

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حسن مظهر الدسوقي
09:19 ص | الأربعاء 17 أغسطس 2022
طارق حامد

طارق حامد

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد جدة، بأن مسؤولي النادي السعودي، لم يقيدوا الدولي المصري طارق حامد في قائمتهم حتى الآن، بسبب عدم حصولهم على شهادة الكفاءة المالية التي تسمح لجميع الأندية بقيد اللاعبين الجدد.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «اقتربت إدارة اتحاد جدة من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ومن المفترض أن تنتهي من هذا الأمر قبل يوم الأحد المقبل، أي قبل انطلاق الدوري بشكل رسمي بـ3 أيام، خاصة أنه سينطلق يوم 25 من الشهر الجاري، أي قبل 8 أيام من الآن». 

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