انفراجة في أزمة طارق حامد مع اتحاد جدة السعودي

شهدت الساعات الماضية انفراجة في أزمة طارق حامد لاعب الزمالك، الذي بات على أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء، بعدما كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، عن أنّ البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، أخطر إدارة النادي السعودي بطلباته للموسم الجديد، وفي مقدمتها التعاقد مع لاعب وسط أجنبي جديد.

وأوضحت الصحيفة، أنّ المدرب البرتغالي قرر رحيل لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي، والتعاقد مع أجنبي جديد لخلافته في المركز ذاته، بعدما اطَّلع المدرب البرتغالي على تقارير عن جميع لاعبي الفريق الأجانب، ليقرر استبعاد البرازيلي من خططه للموسم الجديد.

يأتي ذلك في ظل تأكيد التقارير الصحفية السعودية، على أن نادي اتحاد جدة أتمّ اتفاقه مع طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك، للانضمام لصفوف كتيبة العميد بداية من الموسم المقبل.

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