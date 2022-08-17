البترول تستعرض جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة مع «هالدر توبسو» الدنماركية

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة مع رولاند بان، الرئيس التنفيذي لشركة هالدر توبسو الدنماركية، والوفد المرافق له، بحضور المحاسب هشام نور الدين، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، حيث جرى مناقشة مشروعات التحول الطاقي وإمكانية الاستفادة من خبرات الشركة الدنماركية في تقنيات الأمونيا الخضراء.

الأمونيا الزرقاء

وأوضح المهندس طارق الملا، أنّه جرى استعراض جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، كما تم بحث أهمية الأمونيا الزرقاء وكيفية الاستفادة من خبرات شركة توبسو في التقنيات المتقدمة المثبتة للمواد الكيميائية الزرقاء، والتي تساهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة على المدى القصير للحد من انبعاثات الكربون خلال الانتقال إلى الحلول الخضراء.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

كما شهد اللقاء، ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحث والتطوير في هذه المجالات، يتماشى مع أهداف وخطط الدولة المصرية، للحد من الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد صديقة للبيئة وأنواع وقود متجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة توبسو الدنماركية، عن رغبة الشركة والتى تمتلك المحلل الكهربائي SOEC والذى يوفر قاعدة فريدة للمساهمة في خطط الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة أبوقير للأسمدة المستقبلية في مجال الأمونيا الخضراء.

كما جرى استعراض دور وقود الطيران المستدام (SAF) لتلبية المعايير الأوروبية في مجال الطيران وسجل شركة توبسو عالميا في هذا المجال (SAF).