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وزير البترول يبحث زيادة استثمارات أكسون موبيل العالمية في مصر

كتب:

مارينا رؤوف
10:13 ص | الأربعاء 03 أغسطس 2022
جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من شركة أكسون موبيل العالمية؛ برئاسة هوجو ديتري الرئيس الإقليمي لتسويق ومبيعات الوقود بالتجزئة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم بحث برامج الشركة العالمية لزيادة استثماراتها وتطوير أنشطتها في مجال تسويق وتوزيع الوقود بمصر.

حضر اللقاء المحاسب هشام نورالدين، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والسيد عمرو أبوعيطة رئيس إكسون موبيل مصر، وشريف سراج الدين نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب، ويوسف حافظ مدير عام العلاقات الحكومية والخارجية بالشركة.

أكسون موبيل شريك عالمي مهم لمصر وذو ريادة

وأكد المهندس طارق الملا أن أكسون موبيل شريك عالمي مهم لمصر وذو ريادة في تقديم أنشطة تسويق وتوزيع الوقود بالسوق المحلي بمقاييس عالمية، مشيداً بالاهتمام الكبير من الشركة بتعزيز أنشطتها واستثماراتها في مصر والتطوير المستمر لتلبية احتياجات المستهلكين.

وتابع الملا مع وفد أكسون موبيل خلال اللقاء برنامجها الحالي للتوسع في إقامة محطات خدمة وتموين السيارات التي تحمل العلامة التجارية موبيل Mobil، حيث سيتم تشغيل محطات جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، كما تابع الوزير التعاون الجاري مع الشركة من أجل إتاحة خدمة التموين بالغاز الطبيعي للسيارات في جزء من محطات موبيل بالتعاون مع شركتي غازتك وكارجاس تنفيذا لخطة الانتشار السريع لهذه الخدمة تيسيراً على مستخدميها.

ومن جانبه أكد الرئيس الإقليمي لتسويق ومبيعات الوقود لشركة أكسون موبيل، أن مصر سوق مهم للشركة، معربا عن اهتمام أكسون موبيل بزيادة حجم أنشطتها واستثماراتها في مختلف مجالات تسويق ومبيعات المنتجات البترولية في مصر.

استعراض أعمال الشركة

وتطرق اللقاء إلى استعراض أعمال الشركة العالمية لتنفيذ برنامج البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط؛ بعد قيام الشركة الأكبر عالميا في صناعة البترول والغاز بضخ استثمارات لأول مرة في مصر في مجالات البحث والاستكشاف.

كما أعربت الشركة العالمية خلال اللقاء عن استعدادها لبحث التعاون المشترك مع مصر خلال مؤتمر cop 27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل تنفيذا لسياسات الاستدامة البيئية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.