وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ1450 قرية في محافظات الجمهورية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أكثر من 1450 قرية في محافظات الجمهورية ستستفيد من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي التي ينفذها قطاع البترول ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الملا أنه جرى الانتهاء حاليا في إطار هذه المشروعات من توصيل الغاز الطبيعي إلى 120 قرية بما يوفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 413 ألف وحدة سكنية في نطاق هذه القرى، وجارٍ استكمال تنفيذ الشبكات الأرضية اللازمة للتوصيل إلى نحو 530 قرية أخرى تمهيدا للبدء في ضخ الغاز الطبيعي إلى منازلها فور استكمال الشبكات ليصل بذلك عدد قرى المبادرة المستفيدة بالغاز الطبيعي إلى 650 قرية.

قطاع البترول جاهز لتوصيل الغاز إلى نحو 783 قرية

وأشار إلى جاهزية قطاع البترول لبدء تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 783 قرية أخرى بمجرد الانتهاء من وصلات الصرف الصحي بهذه القرى بما يسمح بالبدء في مد شبكات الغاز الطبيعي.

وأضاف الملا أن القيادة السياسية أكدت على أولوية توصيل الغاز الطبيعي للقرى لضمان استفادة أهالينا في الريف المصري من خدمة حضارية نظيفة وغير مكلفة بدلا من أعباء أسطوانات البوتاجاز وبما يتلاءم مع رؤية الدولة لتحسين مستوى المعيشة من خلال هذه المبادرة القومية.

إطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة في قرية القرعان بسوهاج

وفي إطار المبادرة أطلق قطاع البترول الغاز الطبيعي لأول مرة بقرية القرعان في جرجا بسوهاج، وذلك بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرية شاملا شبكات التوصيل والبنية الأساسية، وقد أصبحت خدمة الغاز الطبيعي متاحة للمواطنين بالقرية لتوصيلها لنحو 1500 وحدة سكنية وبدء التعاقد على التوصيل للاستفادة من هذه الخدمة المميزة والإجراءات الميسرة لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

وبذلك يكون هناك 17 قرية في سوهاج تستفيد من الغاز الطبيعي ضمن مبادرة حياة كريمة وسيرتفع عدد القرى المستفيدة تباعا مع استكمال المشروعات.