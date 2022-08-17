وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب: تمنت الموت كي ترتاح من المرض

بعد مسيرة حافلة من العطاء الفني والذي استمر على مدار أكثر من نصف قرن، توفيت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، عن عمر ناهز 91 عامًا، حيث ولدت 20 فبراير عام 1930، تاركة وراءها إرثًا فنيًا يتجاوز الـ200 عمل فني، بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة.

وفاة أنطوانيت نجيب

وفاة أنطوانيت نجيب، التي أعلنتها عدد من المواقع السورية، جاءت بعد معاناة طويلة مع مرض الكلي، الذي كانت تضطر معه لإجراء عملية غسيل كلوي مرة أو 2 كل أسبوع، ونعتها نقابة الممثلين السوريين التي كانت تتكفل معها بمصاريف علاجها، دون تحديد موعد الجنازة والعزاء المقرر كشف تفاصيلها لاحقا.

وفاة أنطوانيت نجيب عن عمر ناهز 91 عامًا

وفي تصريحات إعلامية قبل وفاتها، روت الفنانة الراحلة أنطوانيت نجيب، معاناتها مع المرض الذي سبب لها إرهاقًا شديدًا وألمًا لا تقوى على تحمله، وتأكيدها أنّها في كل الأحوال لا تخاف الموت، لأنها لم تؤذ أحدا طيلة حياتها، وبالتالي هى تستعد لهذه اللحظة، وأنّها كثيرًا ما تدعو الله بأن تذهب إليه سريعًا حتى ترتاح من الألم الذي تشعر به.

قدمت ما يزيد عن 200 عمل فني

ومن أشهر الأعمال الدرامية التي قدمتها: روزنا، عطر الشام، وردة شامية، ياريت، صرخة روح، بقعة ضوء، حارة المشرقة، طوق البنات، مآسي على قياسي، أبواب الريح، القربان، حمام شامي، رجال الحارة، الدبور، العشق الحرام، ما بتخلص حكايتنا، ولاد من الخاصرة، أيام الدراسة، قيود الروح، مطلوب رجال، قلبي معكم، قلوب صغيرة، الحوت.