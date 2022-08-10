داود جلاجل.. رحيل رائد المسرح والدراما الأردنية بعد مسيرة نصف قرن

سنوات طويلة قضاها الفنان الأردني داود جلاجل في رحاب الدراما التليفزيونية، ويعد من مؤسسيها وأحد روادها الذين سعوا على مدار مشوار استمر ما يقرب من 50 عامًا في حقبة السبعينيات من القرن الماضي في النهوض بالفن الأردني من خلال مشاركته في تقديم عدد كبير من المسلسلات الدرامية.

وفاة الأردني داود جلاجل، في الساعات الماضية عن عمر ناهز الـ75 عامًا، باعتباره من مواليد 2 فبراير عام 1947، تسببت في صدمة كبيرة لكل عشاق الفن والدراما الأردنية، وحرص عدد كبير من أصدقائه وتلاميذه وجمهوره على نعيه ورثائه بكلمات تعبر عن محبتهم الخالصة له ولفنه.

وفاة داود جلاجل عن عمر 75 عامًا

نجوم الفن الأردني، بمجرد الإعلان عن هذا الخبر الحزين بدأوا في رثاء الفنان القدير، من بينهم ساري الأسعد نقيب الممثلين بالأردن، والمطربة ديانا كرازون، وتقديمهم خالص العزاء لأسرته ومحبيه.

الفنان داود جلاجل، والذي نعته وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، ووصفته بالصديق العزيز الذي حزنت عليه بشدة، يعد من رواد الفن الذي أخذ على عاتقه النهوض بالدراما والمسرح، الأمر الذي خلّف وراءه إرثًا فنيًا يسجل بحروف مضيئة في مسيرة الفن الأردني والعربي، حسب ما وصفت وزيرة الثقافة الأردنية، لنجاحه وقدرته على ربط المواطن العربي بالفن الأردني.

من مؤسسي نقابة الممثلين بالأردن

ومن أبرز المعلومات عن الفنان داود جلاجل، إنه من مواليد بلدة سلوان بالقدس الفلسطينية، وغادر مع أسرته إلى المملكة الهاشمية الأردنية، وتربى على أراضيها وتعلّم وعشق الفن، وتزوج وأنجب ابنيه غيث وليث.

اتجه إلى عالم التمثيل، وأخذ على عاتقه النهوض بالدراما التليفزيونية والمسرح بالأردن، خصوصًا وأنه كان يعتبر أن الممثل الحقيقي يأتي من المسرح، كما يعد من مؤسسي نقابة الفنانين بالمملكة، وكثيرًا ما شدد في تصريحات إعلامية على ضرورة أن يكون الفن مرآة للمجتمع، وخادمًا للوطن والنهوض به، ووسيلة لتربية النشء من خلال التركيز على القيم والأخلاق والمبادئ ومعالجتها فنيًا بشكل لائق.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها داود جلاجل: «جلمود الصحارى، لعبة الانتقام، رياح السموم، صبر العذوب، نوف، العقاب والعفرا، الدمعة الحمراء، مالك بن الريب، دفاتر الطوفان، بلقيس، أبو جعفر المنصور، الرحيل، نيران البوادي».

ويعد آخر أعماله الدرامية مسلسل ذياب هباب الريح والذي عرض في شهر أبريل الماضي، مع محمد العبادي وعبير عيسى ولونا بشارة، تأليف وفاء بكر، وإخراج رولا حجة.