الفنانون العرب ينعون أنطوانيت نجيب: «وداعا يا ابنة الجولان الحبيب»

نعت سولاف فواخرجي، الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، التي توفيت اليوم عن عمر ناهز الـ 91 عامًا بعد صراع مع المرض، بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتأكيدها أن الراحلة طالما دعمتّها ووقفت بجوارها في عالم الفن.

أنطوانيت نجيب، من مواليد 20 فبراير عام 1930، قدمت نحو 200 عمل فني، وحققت شهرة واسعة سواء في السينما أو الدراما، وعلى خشبة المسرح وأمام ميكرفون الإذاعة، ونعتها نقابة الممثلين السوريين، دون أن تعلن موعد ومكان الجنازة والعزاء.

سولاف فواخرجي ترثي أنطوانيت نجيب بكلمات مؤثرة

وكتبت سولاف فواخرجي، عبر حسابه بـ فيس بوك: وداعًا أنطوانيت نجيب بكل الوداعة التي كنتِ عليها وبكل الحب الذي تمتلكينه للآخرين ولي، كان لي نصيبًا جميلًا منكِ في بداياتي وخلال مسيرتي، وكم كنت ممتنة لوجودك في العديد من الأعمال والذي تصرحين به علنًا أنه من أجلي.

وأضافت: ولا أنسى أبدًا عندما طلبتُ إليكِ تشريفي في مشهد واحد في فيلمي رسائل الكرز فلم تتواني لحظة بل وشكرتني بجملة تركت أثرًا في قلبي، وقلتِ : شكرا لكِ يابنتي فأنا أصولي من الجولان الحبيب، وداعًا أيتها الغالية يا ابنة الجولان الحبيب، لروحك الرحمة وكل السلام.

وفاه الفنانه القديرة انطوانيت نجيب

الله يرحمها و يغفرلها

اسطورة بالفن السوري و العربي ، و قامة من قامات الدراما

عزائي الى سوريا الحبيبه وعائلتها ونقابه الفنانين السوريين والوسط الدرامي العربي#انطوانيت_نجيب #سوريا pic.twitter.com/F5Il3bXYe2 — Diana karazon ديانا كرزون(أم سلمى) (@iamdianakarazon) August 17, 2022

ديانا كرزون: أنطوانيت نجيب أسطورة فنية

وقدمت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، خالص عزائها لوفاة السورية أنطوانيت نجيب، وكتبت عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر: الله يرحمها ويغفرلها، أسطورة بـ الفن السوري والعربي، وقامة من قامات الدراما، عزائي إلى سوريا الحبيبة وعائلتها ونقابة الفنانين السوريين والوسط الدرامي العربي.

منذر رياحنة ينعيها بصورة تجمعهما سويًا

ونشر الفنان منذر رياحنة، صورة تجمعه بالفنانة السورية القديرة، خلال مشهد فني جمعهما سويًا، عبر حسابه بـ انستجرام، ونعاها بقوله: لروحك السلام، الرائعة أنطوانيت نجيب في ذمهة الله، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة.