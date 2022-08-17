جورج وسوف ينعى الفنانة السورية أنطوانيت نجيب بـ صورة: «غالية عليا»

حرص الفنان جورج وسوف، على نعي الفنانة السورية القديرة أنطوانيت نجيب، التي توفيت اليوم عن عمر ناهز الـ91 عامًا بعد صراع مع المرض، مؤكدًا أنها من النجمات الغالية على قلبه، وذلك عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

ونشر جورج وسوف، صورة تجمعه بالفنانة السورية أنطوانيت نجيب، عبر حسابه بـ تويتر، خلال إحيائه إحدى الحفلات الغنائية، وهى تقوم باحتضانه بحنان شديد، ويمسك هو بيديها مبتسمًا.

هالصورة عالمسرح غالية عليّ، الله يرحم الفنانة الكبيرة انطوانيت نجيب وتكون نفسا بالسما #جورج_وسوف #انطوانيت_نجيب pic.twitter.com/iC7dunVRK3 — Georges Wassouf (@wassouf) August 17, 2022

أنطوانيت نجيب تحتضن جورج وسوف على المسرح

ووصف جورج وسوف، هذه الصورة بأنها عزيزة عليه جدًا «هالصورة عالمسرح غالية عليّ، الله يرحم الفنانة الكبيرة أنطوانيت نجيب، وتكون نفسًا بالسما».

توفيت بعد صراع مع المرض

وتوفيت أنطوانيت نجيب، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا وهى من مواليد 20 فبراير عام 1930، دخلت مجال الفن قبل نهاية ستينيات القرن الماضي، وقدمت ما يقرب من 200 عمل فني، وحققت شهرة واسعة سواء في السينما أو الدراما، وعلى خشبة المسرح وأمام ميكرفون الإذاعة.

ونعت نقابة الممثلين السوريين، الفنانة القديرة، دون أن تكشف عن موعد ومكان العزاء والجنازة، بالإشارة إلى الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

وعاشت أنطوانيت نجيب، رحلة طويلة مع مرض الكلي، والذي كانت تضطر معه للخضوع لعملية غسيل كلى بشكل أسبوعي، الأمر الذي سبب لها ألمًا شديدًا.