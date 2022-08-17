قبل وفاتها.. آن هيتش: مايلي سايروس وكريستين بيل الأقرب لتجسيد حياتي

تحدثت الممثلة الأمريكية الراحلة آن هيتش، عن عدد من الأسرار في حياتها الفنية والشخصية، في حلقة مع مقدم البودكاست ديفيد يونتيف في «Behind the Velvet Rope»، تم تسجيلها قبل وفاتها بأشهر، وأذيعت للمرة الأولى مساء أمس، وخلال اللقاء كشفت عن الفنانة التي ترى أنها الأقرب لتجسيد سيرتها الذاتية.

ووقع اختيار آن هيتش على مايلي سايروس أو كريستين بيل، ووصفتهما بأفضل اختياراتها لتجسيد شخصيتها في عمل سيرة ذاتية، موضحة: «تشتركان في شخصية وقدرة على مواجهة العالم بالطريقة التي أرغب في تصويرها»، وتحدثت عن مايلي البالغة من العمر 29 عامًا، قائلة: «جريئة كنجمة في مرحلة الطفولة، بجانب كونها فنانة نقية تتفاعل مع العالم بأفضل طريقة ممكنة، لهذا السبب أعتقد أنها ممثلة عظيمة»، وفقا لما نشره موقع «US Today».

آن هيتش: كريستين بيل انعكاس لي.. ومايلي سايرس ممثلة عظيمة

وتحدثت الممثلة الراحلة عن كريستين بيل التي شاركتها بطولة الفيلم التلفزيوني «Gracie's Choice» عام 2004، وقامت بدور ابنتها، قائلة: «كريستين أشعر وكأنها انعكاس لي»، متابعة: «قدرتها على سرد القصص ومن خلال شخصيتها وسحرها وتوقيتها الرائع، وروح الدعابة لديها، أرى نفسي كثيرًا فيها، لا أعتقد أنه من الخطأ أن ألعب دور والدتها، والآن أريدها أن تجسد شخصيتي».

وخلال المقابلة كشفت عن عدد من الفنانين الذين كانت ترغب في العمل معهم من بينهم أوين ويلسون، وتوم كروز، ميليسا مكارثي وكريستين ويج وريبيل ويلسون ومايا رودولف وروز بيرن وإيلي كيمبر.

تقاصيل وفاة آن هيتش بسبب حادث سيارة

وتوفت الممثلة الأمريكية آن هيتش، الجمعة الماضية، عن عمر يناهز الـ 53 عامًا متأثرة بإصابتها في حادث سيارة، حيث اشتعلت النيران في سيارتها بعد اصطدامها بمنزل من طابقين في لوس أنجلوس، ونُقلت إلى المستشفي وهي في حالة حرجة وتعاني من حروق شديدة، وتدهورت حالتها خلال 6 أيام دخلت في غيبوبة بسبب إصابة خطيرة في المخ، وتم فصلها عن الأجهزة بعد ذلك.