الممثلة الأمريكية آن هيتشي في حالة حرجة بعد اشتعال النيران في سيارتها

أصيبت الممثلة الأمريكية آن هيشي بجروح خطيرة ودخلت في حالة صحية حرجة، بعد اصطدام سيارتها بمنزل من طابقين في لوس أنجلوس، وتعرضت لإصابات وحروق متعددة عندما اشتعلت النيران في سيارتها الـ«ميني كوبر» التي كانت تقودها، وتمّ نقلها إلى المستشفى بسيارة إسعاف، بينما لم يصب الساكن في المنزل بأذى من الحادث، ولكنه تسبب في أضرار كبيرة بمقدمة المنزل.

الحريق استمر 65 دقيقة

وأضح التقرير، أنَّ الحادث تسبب في اندلاع حريق كبير داخل العقار، وتطلب 59 رجل إطفاء و65 دقيقة للوصول وحصر وإطفاء النيران العنيدة داخل المبنى المتضرر بشدة، ووفقًا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، وتمّ العثور على الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا، داخل السيارة وتم نقلها إلى المستشفى، وبينما أصبح المبنى غير صالح للسكن، وفقًا لما نشره موقع «سكاي نيوز» الإخباري.

59 رجل إطفاء

تعتبر آن هيتشي فنانة مخضرمة في مجال التلفزيون والسينما اكتسب شهرة في أواخر التسعينيات بسبب علاقتها العلاطفية بألين دي جينيريس، وبعد انتهاء العلاقة، قالت هيشي إنَّ التدقيق والسمعة السيئة كانا يضران بمسيرتها التمثيلية.

من هي آن هيتشي؟

وشاركت آن هيتشيفي مجموعة من الأعمال السينمائية منها فيلم «Donnie Brasco» و«I Know What You Did Last Summer» إضافة إلى «Six Days Seven Nights»، وعدد من المسلسلات التلفزيونية: «Ally McBeal » و«Everwood» و«Men in Trees»، وظلت «هيتشي» نشطة في التلفزيون في السنوات الأخيرة، كان من المتوقع أن تشارك الأسبوع المقبل في عرض جولة صحفية لجمعية نقاد التلفزيون، في جلسة حول دراما الجريمة «Girl in Room 13» مع لاريسا دياس.