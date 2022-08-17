«الرقابة المالية»: إصدار سندات توريق بنصف مليار جنيه لإحدى محافظ التمويل

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار شركة أي اف جي هيرميس للتوريق سندات توريق اسمية فى مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تخص «محفظة تمويل استهلاكي» بمبلغ 532.6 مليون جنيه مصري، تمثل الإصدار الثاني من البرنامج الثاني لشركة أي اف جى هيرميس للتوريق البالغ قيمته 2 مليار جنيه والمخصص لمحافظ التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي.

تنشيط وتطوير سوق رأس المال

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الرقيب دائما ما يسعى إلى تنشيط وتطوير سوق رأس المال وما يتضمنه من أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، بالإضافة إلى الصكوك، نظرا لدورها الحيوي في تعميق سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

إجمالي إصدارات السندات والصكوك

وأشار رئيس الهيئة، أنه مع إتمام الموافقة على إصدار سندات شركة أي اف جي هيرميس للتوريق، سيبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الجاري ما قيمته نحو 14.4 مليار جنيه، مما يستدعى الاستمرار فى تحسين إجراءات طرح وإدراج الصكوك وأدوات الدين داخل منظومة التداول لدورها البارز في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في بداية شهر أغسطس من العام الجاري، على قيام شركة التعمير للتوريق بإحالة محفظة هيئة المجتمعات العمرانية والصادر مقابلها الإصدار السابع للشركة بقيمة تبلغ 20 مليار جنيه.