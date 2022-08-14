تفاصيل أول قرارات محمد فريد رئيس الرقابة المالية بشأن البورصة المصرية

تزايدت عمليات البحث عن الدكتور محمد فريد القائم بأعمال رئيس الرقابة المالية، بعد أول قرار له بخصوص البورصة المصرية، إذ أعلنت الرقابة المالية، اليوم الأحد، في بيان، اعتماد مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى، وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما جرى شراؤه وشراء ما جرى بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.

ويأتي هذا القرار ليكون الأول للدكتور محمد فريد، بعد تكليفه بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام.

البورصة المصرية تحرص على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات

وجاء القرار حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات في السوق، إذ ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما جرى شراؤه أو شراء ما جرى بيعه وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

محمد فريد قائما بأعمال رئيس الرقابة المالية

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا رقم 353 لسنة 2022، بتكليف الدكتور محمد فريد صالح، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس 2022.

وعُين الدكتور محمد فريد صالح رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017، وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017.

واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاعات جماعية في أداء المؤشرات، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.20% إلى مستوى 10008.42 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.6%، عند مستوى 2091.4 نقطة.