المصريون ينفقون 432 مليون جنيه على قطع غيار السيارات في 5 أشهر

أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الأقساط التي سددها المصريون في أول 5 أشهر من العام الحالي 2022، وتحديدًا الفترة من يناير- مايو 2022، الخاصة بقطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها بلغت 432 مليون جنيه.

تقسيط قطع غيار المركبات وسيارات الركوب

أوضح تقرير الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل والإدارة المركزية للبحوث، بالهيئة العامة للرقابة المالية، أنّ المصريين قسّطوا قطع غيار مركبات وسيارات ركوب بما قيمته 432 مليون جنيه، تمثل 3.90% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال الفترة المذكورة.

إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 5 أشهر

وفقًا للتقرير، الذي رصد إجمالي ما سُدد كأقساطٍ خلال أول 5 أشهر من العام، على شراء مواد غذائية وسيارات وسلع معمرة وخدمات تعليمية وأجهزة كهربائية وإلكترونيات وأثاث وملابس وأحذية ومجوهرات ونظارات وتشطيبات وتجهيزات منزلية، وقطع غيار سيارات وخدمات السفر والسياحة، تسجيل 11.055 مليار جنيه.

عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي

أشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن إجمالي عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي عن فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ 1.103 مليون عميل تقريبًا.

القطاعات الأكثر استحواذًا

استحوذت الأجهزة الكهربائية والالكترونيات على النسبة الأكبر من الأقساط المُسددة بنسبة 44.20% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي، فيما جاء ثاني أكبر قطاع استحوذ على أقساط المصريين السيارات والمركبات بنسبة 30.9، يليهما قطاعات الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات.