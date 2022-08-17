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نتيجة تنسيق كلية طب بشري 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر

كتب:

أسماء زايد
01:05 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
أحد معامل التنسيق .. أرشيفية

أحد معامل التنسيق .. أرشيفية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية طب بشري 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، تزامنا مع إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، كما أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات للقبول بالجامعات والمعاهد 2022- 2023، من غدٍ الخميس الموافق 18 أغسطس، وحتى يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس.

نتيجة تنسيق كلية الطب 2022 -2023 على مستوى الجمهورية

وأوضحت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية طب بشري 2022-2023 في الجامعات المصرية، تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، كما يلي:

-  طب المنصورة 387.

- طب سوهاج 386.

- طب دمياط 386.

- طب الزقازيق 385 .

- طب  فاقوس 384.

- طب كفر الشيخ  383.

- طب طنطا 383.

- طب اسكندرية 382 .

- طب القاهرة 381.

- طب بورسعيد 381.

- طب أسيوط 381.

- طب عين شمس 380 .

- طب المنوفية بشبين الكوم  380.

- طب جنوب الوادى 380 .

- طب الأقصر 379 .

- طب بنها 379.

- طب المنيا 378 .

- طب حلوان 378 .

- طب قناة السويس بالاسماعيلية 378.

- طب السويس 377 .

- طب الفيوم 377.

- طب العريش 376.

- طب أسوان 376.

- طب بني سويف 376.

- طب الوادي الجديد 375.6.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في تقرير صادر عنها، أنّ الحد الأدنى للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد 2022-2023، بدأت من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 وحتى الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022.

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