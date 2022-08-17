نتيجة تنسيق كلية طب بشري 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر
كتب:
أسماء زايد
01:05 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
أحد معامل التنسيق .. أرشيفية
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية طب بشري 2022-2023 في جميع جامعات محافظات مصر، تزامنا مع إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، كما أعلن عن بدء المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات للقبول بالجامعات والمعاهد 2022- 2023، من غدٍ الخميس الموافق 18 أغسطس، وحتى يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس.
نتيجة تنسيق كلية الطب 2022 -2023 على مستوى الجمهورية
وأوضحت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية طب بشري 2022-2023 في الجامعات المصرية، تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، كما يلي:
- طب المنصورة 387.
- طب سوهاج 386.
- طب دمياط 386.
- طب الزقازيق 385 .
- طب فاقوس 384.
- طب كفر الشيخ 383.
- طب طنطا 383.
- طب اسكندرية 382 .
- طب القاهرة 381.
- طب بورسعيد 381.
- طب أسيوط 381.
- طب عين شمس 380 .
- طب المنوفية بشبين الكوم 380.
- طب جنوب الوادى 380 .
- طب الأقصر 379 .
- طب بنها 379.
- طب المنيا 378 .
- طب حلوان 378 .
- طب قناة السويس بالاسماعيلية 378.
- طب السويس 377 .
- طب الفيوم 377.
- طب العريش 376.
- طب أسوان 376.
- طب بني سويف 376.
- طب الوادي الجديد 375.6.
وأوضحت وزارة التعليم العالي، في تقرير صادر عنها، أنّ الحد الأدنى للشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد 2022-2023، بدأت من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022 وحتى الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022.