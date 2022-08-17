نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الحدود الدنيا لكليات الأدبي 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أنه يمكن لطلاب الرمحلة الأولى الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري.

الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية

وترصد «الوطن» في السطور التالية الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية بحسب موقع التنسيق الإلكتروني:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354.0

ألسن كفر الشيخ 351.0

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348.0

سياسة واقتصاد السويس 345.0

سياسة واقتصاد بني سويف 340.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338.0

ألسن عين شمس 338.0

ألسن الفيوم 337.0

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333.0

ألسن بني سويف 333.0

ألسن المنيا 332.0

ألسن سوهاج 331.0

إعلام القاهرة 330.0

ألسن أسوان 330.0

ألسن الأقصر 329.0

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328.0

إعلام المنوفية 327.0

آثار دمياط 326.0

آثار عين شمس 324.0

آثار القاهرة 323.0

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 323.0

حقوق سوهاج 323.0

إعلام بني سويف 321.0

آثار و لغات مطروح 320.0

الاعاقة والتأهيل بني سويف 319.0

آثار الفيوم 319.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319.0

آثار أسوان 318.0

آثار الأقصر 317.0

آثار سوهاج 316.0

إعلام جنوب الوادي 316.0

آثار جنوب الوادي 315.0

فنون جميلة «فنون» الإسكندرية 315.0

تربية الإسكندرية 312.0

تربية الزقازيق 312.0

تربية بور سعيد 311.0

تربية عين شمس 310.0

تربية المنصورة 308.0

تربية طنطا 307.0

آداب العريش 303.0

تربية بنها 303.0

فنون جميلة «فنون» حلوان 303.0

تربية «تعليم ابتدائي» الزقازيق 302.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301.0

آداب القاهرة 300.0

فنون جميلة «فنون» المنصورة 299.0

تربية دمنهور 298.0

تربية المنوفية بشبين الكوم 298.0

تربية «تعليم ابتدائي» المنصورة 296.0

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296.0

تربية مطروح 296.0

حقوق دمياط 296.0

تربية «تعليم ابتدائي» بور سعيد 295.0

تربية طفولة مبكرة المنصورة 293.0

تربية حلوان 293.0

تجارة المنصورة 292.0

تجارة دمياط 292.0

تربية المنيا 292.0

تجارة القاهرة 291.0

آداب عين شمس 291.0

تربية «تعليم ابتدائي» طنطا 290.0

تربية «تعليم ابتدائي» الإسكندرية 290.0

آداب الإسكندرية 290.0

تربية مدينة السادات 290.0

تجارة الإسكندرية 289.0

تجارة الزقازيق 288.0

فنون جميلة «فنون» المنيا 288.0

تربية الفيوم 287.0

فنون جميلة «فنون» أسيوط 287.0

تجارة جنوب الوادي 287.0

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286.0

آداب حلوان 286.0

تربية «تعليم ابتدائي» عين شمس 285.0

سياحة وفنادق الإسكندرية 285.0

تجارة عين شمس 285.0

تربية كفر الشيخ 285.0

حقوق كفرالشيخ 285.0

تربية طفولة مبكرة المنوفية 284.0

آداب المنصورة 284.0

تجارة و إدارة أعمال حلوان 284.0

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283.0

تربية بنات عين شمس 283.0

تربية «طفولة» دمياط رياض أطفال 283.0

تربية «طفولة» طنطا 282.0

تربية جنوب الوادي 282.0

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282.0

آداب بور سعيد 282.0

فنون جميلة «فنون» الأقصر 282.0

تربية السويس 282.0

آداب بنها 281.0

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280.0

تربية سوهاج 280.0

تربية «طفولة» الإسكندرية 280.0

آداب انتساب موجه القاهرة 280.0

تجارة بور سعيد 279.0

تربية أسيوط 279.0

تجارة انتساب موجه القاهرة 279.0

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278.0

تربية جنوب الوادي بالغردقة 278.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 278.0

تربية طفولة مبكرة القاهرة 277.0

تربية «تعليم ابتدائي» بنها 277.0

تجارة بنها 277.0

تربية «تعليم ابتدائي» المنوفية 276.0

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276.0

آداب و علوم إنسانية السويس 276.0

تربية «تعليم ابتدائي» حلوان 276.0

تربية طفولة مبكرة دمنهور 275.0

دار العلوم القاهرة 275.0

تربية «تعليم ابتدائي» بنات عين شمس 275.0

تجارة كفر الشيخ 275.0

تربية نوعية الزقازيق 275.0

آداب انتساب موجه عين شمس 275.0

آداب الزقازيق 274.0

تجارة انتساب موجه المنصورة 274.0

تجارة انتساب موجه عين شمس 274.0

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274.0

تربية بني سويف 274.0

تربية «تعليم ابتدائي» دمنهور 274.0

آداب طنطا 274.0

حقوق جنوب الوادي 273.0

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273.0

تربية «تعليم ابتدائي» المنيا 273.0

تربية طفولة مبكرة الفيوم 273.0

تربية «طفولة» عين شمس 273.0

تربية دمياط 273.0

آداب بنات عين شمس 272.0

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272.0

تربية نوعية القاهرة 272.0

آداب الوادي الجديد 272.0

آداب انتساب موجه حلوان 272.0

تربية طفولة مبكرة مطروح 272.0

تجارة أسوان 271.0

تجارة دمنهور 271.0

حقوق المنيا 271.0

تجارة طنطا 271.0

آداب دمياط 271.0

تجارة انتساب موجه الزقازيق 271.0

تجارة انتساب موجه دمياط 271.0

تجارة المنوفية بشبين الكوم 270.0

آداب المنوفية بشبين الكوم 270.0

تربية «طفولة» حلوان رياض أطفال 270.0

تربية «تعليم ابتدائي» مدينة السادات 270.0

تجارة السويس 270.0

تربية طفولة مبكرة بني سويف 270.0

آداب انتساب موجه المنصورة 270.0

آداب انتساب موجه بنها 269.0

آداب دمنهور 269.0

تربية نوعية الإسكندرية 269.0

تربية طفولة مبكرة المنيا 269.0

تجارة العريش 269.0

آداب كفر الشيخ 268.0

تربية «تعليم ابتدائي» كفر الشيخ 268.0

تجارة بني سويف 268.0

تجارة انتساب موجه بنها 268.0

تربية نوعية طنطا 268.0

آداب الفيوم 268.0

حقوق القاهرة 267.0

تربية «طفولة» كفر الشيخ 267.0

سياحة وفنادق المنصورة 267.0

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267.0

تجارة مدينة السادات 266.0

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 266.0

تجارة أسيوط 266.0

آداب أسوان 266.0

تجارة سوهاج 265.0

حقوق عين شمس 265.0

آداب انتساب موجه العريش 265.0

تربية نوعية المنصورة 265.0

آداب انتساب موجه الزقازيق 265.0