مؤشرات تنسيق الجامعات 2022.. أماكن شاغرة بالكليات لطلاب علمي وأدبي

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا، الستار عن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2022، بإعلان نتيجتها صباح غد وإتاحتها للطلاب، ويترقب نحو 117 ألف طالب وطالبة مقيدين بالمرحلة تفاصيل الحد الأدنى للقبول بكل كلية خاصة الطلاب الطامحين في الالتحاق بكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي وهندسة البترول والهندسة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.

تفاصيل مؤشرات تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تجتمع اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي مساء اليوم، لتحديد الأعداد المقرر قبولها بكل كلية، ومن ثم بدء حصر أعداد المتقدمين للمرحلة ووضع الحدود الدنيا للكليات.

وكشفت مؤشرات تنسيق الجامعات 2022، ووفقًا لمرحلة تسجيل رغبات المرحلة الأولى وإقبال الطلاب للشعبة العلمية علمي علوم وعلمي رياضة، اكتملت الأعداد بكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، فيما توجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في كليات الهندسة نحو 1000 مقعد، وما يزيد على 2000 مقعد بكليات الطب البيطري للمرحلة الثانية، ووجود أماكن شاغرة بكليات التمريض والحاسبات والمعلومات والإعلام والآثار وكليات القطاع الإنساني لطلاب الشعبتين.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022

وبالنسبة لمؤشرات تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الشعبة الأدبية، فقد اكتملت الأعداد بـ المرحلة الأولى للتنسيق لكليات الإعلام الداخلي السياسية والاقتصاد والآثار، ووجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الثانية بعدد من كليات التجارة والخدمة الاجتماعية والحقوق والآداب سواء انتظام أو انتساب وكليات التربية.

وفي السياق ذاته، يكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، غدًا تفاصيل انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022 ومواعيد انطلاقها ونهايتها وكذلك الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بها.