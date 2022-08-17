نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 2022 ونظام الدراسة

أعلنت نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 2022، وذلك ضمن كليات الشعبة الأدبية والتي حصدت الطلاب أصحاب الدرجات 315 درجة في الثانوية العامة وهو ما يقدر بنسبة 76.82% من مجموع الثانوية العامة وذلك وفقا للشعبة الأدبية بحسب ما أعلنه مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي وفقاً للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2022.

تخصصات كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

وبعدما ظهرت نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 2022، ترصد «الوطن» الطلاب المقبولين مجالات الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والتي يمكن الطالب أن يتخصص فيها وهي: «العمارة – الديكور - التصميمات المطبوعة – التصوير – النحت» وذلك بتخصصاتها الدقيقة.

نظام الدراسة في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

ويجب على الطلاب المقبولين وفقاً لما تم إعلانه من نتيجة تنسيق الكليات 2022، أن يعلموا أن مدة الدراسة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية لنيل درجة البكالوريوس تتمثل في 5 سنوات دراسية تبدأ بسنة إعدادية خاصة بقسم العمارة، وسنة إعدادية خاصة بقسم الديكور، وسنة إعدادية خاصة بقسم فنون عام تؤهل للالتحاق بأقسام «التصميمات المطبوعة، التصوير، النحت».

عناوين كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

وتحوي كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، أكثر من مبنى للدراسة لذا فعلى الطالب المقبول معرفة أي مبنى سوف يتجه إليه وذلك وفقاً للتالي:

الأقسام العلمية بالكلية تشغل عدد أربعة مبان موزعة على أربعة أماكن وهى على النحو التالي:

- المبنى الرئيسي: وهو المقر الرئيسي لكلية الفنون الجميلة ويقع في 108 شارع عبد السلام عارف مظلوم، ويحوي الأقسام الإدارية، كما يضم قسم العمارة و قسم النحت.

- مبنى جليم: ويقع فى 64 شارع مصطفى فهمي – جليم، ويضم المبنى قسم التصميمات المطبوعة.

- مبنى جناكليس: ويقع في 625 طريق الحرية، ويضم المبنى قسم التصوير.

- مبنى عمر طوسون باشا: ويقع في 9 شارع الإذاعة، ويضم قسم الديكور، تصوير جداري.