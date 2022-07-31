«الفنون الجميلة» بالإسكندرية تستقبل طلاب الثانوية لأداء امتحانات القدرات

استقبلت كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات القدرات لشعبتي «الفنون والعمارة» للعام الجامعي 2022-2023 وما يصاحبها من مراحل التسجيل ولجان النظام والمراقبة وأعمال التصحيح والمراجعة في ظل تطبيق القواعد والإجراءات الاحترازية المصاحبة للامتحانات وفق مجموعة من القواعد التي أقرتها جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا

وشددت الكلية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس (كوفيد 19) بارتداء الكمامة الطبية والقفازات أثناء الحجز وأثناء إجراء الاختبار، وأكدت على منع الطلاب من الدخول للحرم الجامعي بملابس غير لائقة.

ووفقا لبيان وحدة خدمات تكنولوچيا المعلومات بكلية الفنون الجميلة - جامعة الاسكندرية جاء الاستقبال بحضور رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور دينا مندور عميد الكلية والدكتور سحر الأرناؤوطى وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد كشك وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاء التقديم لامتحانات القدرات على موقع التنسيق الإليكتروني على شبكة الإنترنت مع الالتزام بكل التعليمات المعلنة على موقع التنسيق، حيث تم عقد الامتحانات من تاريخ 27 يوليو مع استمرارها ليوم 8 أغسطس، على أن تبدأ الكلية في استقبال الطلاب لاستلام ملف الطالب وتسليمه رقم الجلوس وفقا لتسجيله على موقع التنسيق وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو استمرارا لمعاد انتهاء الامتحانات.