محافظ المنيا يستقبل وفدا طلابيا من كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفدا طلابيا من قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ضمن برنامج زيارة طلاب قسم العمارة لمحافظات إقليم شمال الصعيد «المنيا - بني سويف - الفيوم»، بهدف عرض مقترحات الطلاب حول المخططات الإستراتيجية للمحافظة وكذلك المخططات الاستراتيجية للإقليم والمخططات القومية.

المقومات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة

تناول محافظ المنيا في كلمته عرضا تعريفيا شاملا لمحافظة المنيا وأهم المقومات الاقتصادية في المحافظة في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين وكذلك قطاع السياحة وأهم الملامح العامة به وأبرز المناطق الأثرية والسياحية في المحافظة وكذلك شبكة الطرق بالمحافظة.

وأكد «القاضي» أن مصر دخلت مرحلة تنمية حقيقية اعتباراً من عام 2014 منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة قطار التنمية الذي لم يتوقف حتى تاريخه، حيث تشهد محافظة المنيا إنجازًا كبيرًا لم تحققه منذ عقود طويلة، على مستوى كافة القطاعات، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى ما زال العمل يجرى بها.

إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر

وأشاد محافظ المنيا بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدي للإرهاب الأسود، مؤكداً أنه خلال هذه السنوات استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.

واستعرض محافظ المنيا عددًا من الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة منها المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، حيث يستهدف تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابعًا.

مشروعات الخطة الاستثمارية

كما تناول مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة والاستهداف الجغرافي لمحافظة المنيا، كما استعرض المحافظ عددًا من الإنجازات في عدة قطاعات منها تنفيذ محور سمالوط على النيل، كأحد أهم الإنجازات لقطاع الطرق والنقل بالمحافظة، والانتهاء من إنشاء مستشفيات دير مواس وملوي وسمالوط ضمن مشروعات القطاع الصحي.

كما تناول مشروعات الإسكان والتعليم ومحطات المياه والصرف الصحي والزراعة وتطوير المناطق العشوائية والغاز الطبيعي والسياحة، وقطاع التعليم العالي.

وأشاد المحافظ بالتعاون الوثيق والفعال مع جامعة المنيا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفى الكلى والمسالك البولية ومستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي ووحدة زرع النخاع بمعهد الأورام وبنك الدم المركزي وكذلك مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفيات المنيا الجامعية.

من جانبه، أكد دكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن اللقاء يهدف إلى تعريف الطلاب بما يحدث من تنمية شاملة في ربوع مصر وخاصة التنمية العمرانية والإدراك الكامل لأهمية تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض الواقع وعرض أفكار الشباب والتعرف على ما قام به طلاب البكالوريوس في إطار دراستهم للمخططات الاستراتيجية للمحافظة، والإقليم وعلى المستوى القومي للدولة من أجل المشاركة في التنمية والتطوير وصولًا إلى تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وقدم الطلاب عروضًا توضيحية حول تصوراتهم للوضع الراهن بمحافظة المنيا، ضمن محافظات إقليم شمال الصعيد وكذلك نقاط القوة والضعف في مقومات المحافظة، وتم الاستماع لكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بالطلاب، حيث أكد المحافظ أهمية تبادل المعلومات وتحديث الأفكار بين الطلاب والمحافظة من أجل استكمال دورهم التعليمي لمشروعاتهم على مستوى التصميم الحضري وكذلك مشروعات التخرج التي لا بد أن ترتبط بالمدينة واحتياجات سكانها.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، دكتور هشام الجباس عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، دكتور محمد هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، المهندس محمود حسن، نقيب المهندسين بالمنيا، دكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، ممثلي إدارات التخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية بالمحافظة والإسكان والاستثمار وعدد من الأساتذة بكليتي الفنون الجميلة بمحافظتي المنيا والإسكندرية.