من 26 إلى 950 دولار أمريكي.. ارتفاع سعر مذكرات «آن هيتش» بعد وفاتها

ارتفعت مبيعات مذكرات الممثلة الأمريكية آن هيتش، بعد أيام من رحيلها؛ إذ أدى الاهتمام المتجدد بمذكراتها «Call Me Crazy» التي نشرتها عام 2001، إلى ارتفاع سعر الكتاب بين هواة المعجبين، بمبالغ تتراوح بين 739 و949 دولارًا، بالرغم من أن سعر الكتاب وقت إصداره لم يتجاوز الـ26 دولارا، وفقا لما نشره موقع «ET» الفني.

وتتطرق آن هيتش خلال مذكراتها لعدد من المراحل المؤثرة في حياتها الشخصية، من بينها معاناتها مع الصحة العقلية؛ إذ قالت إنها كانت مجنونة في أول 31 عاما من حياتها على حد تعبيرها، بالإضافة إلى صدمتها الناتجة عن إساءة معاملة الطفولة وعلاقتها السابقة البارزة مع ألين دي جينيريس.

آن هيتش تكشف عن جزء جديد من مذكراتها قبل وفاتها

وفي مقابلة بالفيديو جرى إصدارها بعد وفاتها مع بودكاست «Behind the Velvet Rope»، تحدثت «هيتش» على نطاق واسع عن كتابة جزء جديد من مذكراتها بعنوان «Call Me Sane»، الذي من شأنه أن يؤرخ رحلتها لتجاوز الصدمة وسوء المعاملة في أثناء مساعدة الآخرين على فعل الشيء ذاته.

ووصفت الجزء الجديد بأنه «الجانب الآخر» من «Call Me Crazy»، موضحة: «إنها ممارسة حول كيفية تجاوز الإساءة وكيفية بدء عملية العيش في حب مع نفسك التي تتعامل مع الآخرين، كيف يمكنني الدخول في نظام لاستعادة هويتي، ومساعدة الآخرين في العثور على هويتهم، ومنحنا بعض الخطوات وبعض العمليات والممارسات التي يمكن أن تساعدنا في إعادة التعرف على أنفسنا بسرعة أكبر وقدر أقل من الألم».

آن هيتش تتبرع بأعضائها بعد وفاتها

في 5 أغسطس الجاري، جرى نقل الممثلة الأمريكية آن هيتش إلى المستشفى مصابة بحروق شديدة، بعد أن اصطدمت بسيارتها في منزل بلوس أنجلوس، ما أدى إلى اندلاع النيران في السيارة.

وبعد 6 أيام تم الإعلان عن وفاتها عن عمر يناهز 53 عامًا، متأثرة بإصابتها، وجرى التبرع بأعضائها وفقا لوصيتها.