محكمة أسترالية تلغي حكما ضد جوجل بتهمة التشهير

ألغت أعلى محكمة في أستراليا حكمًا ضد جوجل، اتُهمت فيه الشركة بالتورط في التشهير من خلال توفير رابط لمقال متنازع عليه، وصوتت لجنة المحكمة العليا في أستراليا المكونة من سبعة قضاة بأغلبية 5 أصوات مقابل 2 لرفض نتيجة سابقة مفادها بأن Google لعبت دورًا في نشر المقالة من خلال العمل «كمكتبة»، وقضت المحكمة الآن بأن Google ليس لها دور نشط.

المقال كتبه مراسل وتم نشره في صحيفة مستقلة

وقال اثنان من قضاة اللجنة، إن شركة جوجل لم تكتب مقال التشهير ولا أحد من موظفي الشركة متهم بكتابة هذا المقال، موضحًا أن المقال كتبه «مراسل» وتم نشره في صحيفة مستقلة لم يكن لجوجل أي سيطرة أو تأثير عليها، وقالوا إن جوجل «لا تملك أو تتحكم في الإنترنت».

أحداث القضية تعود لعام 2004

وتعود أحداث القضية عندما نُشر مقال في عام 2004، في إحدى الصحف المستقلة، قيل فيه إن أحد المحامين ويسمى ديفتيروس تصرف بطريقة غير مهنية، وأصبح «مقربًا» من المجرمين وفقًا للحكم، حيث عثر المحامي على المقال الذي يتهمه بالتقرب من المجرمين في رابط عندما كان يبحث عن اسمه في عام 2016.

إزالة المقال ورفع دعوى قضائية

وطلب ديفتيروس من Google إزالة المقال، ورفع دعوى قضائية ضد شركة التكنولوجيا العملاقة، وبحثت المحكمة قضية المحامي حيث وجدت المحكمة في البداية أن Google هي الناشر، وأمرتها بدفع 40 ألف دولار أسترالي له.

ومع ذلك، استأنفت Google الحكم، ما أدى إلى قرار المحكمة بإلغاء الحكم، وقالت إنها ليست هي المسؤولة عن المحتوى الذي تم نشره، وأن المقال منشور في صحيفة محلية.