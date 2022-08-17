أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة «عالهادي»

طرح الفنان أحمد بتشان، أغنيته الجديدة «عالهادي» من كلمات تامر حسين، وتوزيع ومكس وماستر نادر حمدي، ولأول مرة ألحان ياسر خليل وأحمد بتشان، ومن إنتاج «نجوم ريكوردز و«هاي واي»، والأغنية هى الأولى ضمن الألبوم الجديدة الذي سيتم طرحه بشكل متتابع خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية: «ع الهادي خليك ع الهادي.. وبلاش دلع وأنت قصادي.. ع الهادي خليك ع الهادي وبلاش دلع وأنت قصادي آه.. عيني ياعيني طلعت عيني عمال بتحلو ف عيني آه.. عيني ياعيني طلعت عيني عمال بتحلو ف عيني».

بتشان يُحيي حفلًا في السعودية يوم 24 أغسطس

من ناحية آخري، يستعد أحمد بتشان للسفر إلي السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، بصحبة المنتج ياسر خليل، من أجل المشاركة فى حفل غنائي كبير يوم 24 من شهر أغسطس الجاري، بمشاركة النجمان رامي جمال، وهيثم شاكر، خاصة بعد نجاح حفلات «بتشان» في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن آخر ألبومات أحمد بتشان كان «بعد غيابه» من إنتاج نجوم ريكوردز وهاي واي، وحقق نجاحاً كبيراً وتن تصوير اكثر من كليب مثل «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و«بيني وبينك» من كلمات أحمد الماكلي، وألحان رامي جمال وتوزيع إيهاب فاروق، "لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.