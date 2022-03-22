رامي جمال يجدد تعاقده مع شركة نجوم ريكوردز: «10 سنوات من النجاح»

أعلن المطرب رامي جمال، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تجديد تعاقده مع شركة نجوم ريكوردز.

ونشر جمال، مجموعة صور خلال تجديد التعاقد، وعلق قائلا: «مشوار بدأناه سنة 2011 عملنا فيه 5 ألبومات، ونجحنا فيهم مع بعض بفضل الله ودعمكم ومجهود كل زملائي المبدعين وصناع الموسيقى».

رامي جمال يشكر جمهوره

وأضاف جمال: «النهاردة جددنا عقدنا وحطينا خطة مناسبة ومختلفة عشان نوصل للي حلمنا به في الخطوة اللي جاية، شكرا لكم عشان بسببكم بقى فيه شخص ناجح وراه شركة ناجحة استنوا أغاني مختلفة ونجاح بأمر الله مختلف.. اسمع مبروك ودعواتكم بالتوفيق».

رامي جمال يطرح إلا الحزن

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرًا أغنية «إلا الحزن»، من كلمات أسير الشوق، وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي وميكساج وماستر توما، ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا، وإشادات من قبل الجمهور، وحققت الأغنية في وقت قصير مليون مشاهدة.