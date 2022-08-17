النيابة تستمع لأقوال المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

تستمع النيابة العامة لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بحلوان، بعدما تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 9 أشخاص

ووقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة حلوان، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ممن يستقلون السيارة، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث ووقوع مصابين

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من المواطنين يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الأوسطي بحلوان ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالانتقال تبين صحة الحادث، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الحادث.

رفع آثار الحادث من الطريق

وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونجح رجال الأمن في رفع آثار وحطام الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

أسماء معظم المصابين في الحادث

وأصيب في الحادث 9 أشخاص، وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية تم التوصل لهوية المصابين، وهم هاني صابر يبلغ من العمر 40 سنة مصابا بكدمات وسحجات بأجزاء الجسم المختلفة، وعمرو جمال 37 سنة مصابا بـ اشتباه كسر في ضلع بالقفص الصدري وأحمد موسى 37 سنة، مشتبه في إصابته بكسر بعموده الفقري، ومجدي عبدالغني 30 سنة به جروح وكدمات وسحجات في الجسم، ومحمد وليد يبلغ من العمر 22 سنة، مشتبه في إصابته بخلع في الكتف اليمنى، ومحمد سمير 31 سنة مشتبه في إصابته بكسر في قدمه اليسرى، وجار التعرف على هوية الآخرين.