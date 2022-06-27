رفع حطام حادث تصادم سيارتين بطريق العين السخنة وتسيير الحركة المرورية

تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدينة، من رفع حطام حادث طريق العين السخنة؛ الذي وقع صباح اليوم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص وأسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وجرى تسيير الحركة المرورية.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، بسبب تصادم ميكروباص وسيارة نقل، على طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة الجديدة، وهو ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين

تفاصيل الحادث

شهد اليوم طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة الجديدة، حادثًا مروريًا مروّعًا، نتيجة تصادم أتوبيس وسيارة نقل، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين نقلت الجثث إلى المشرحة، لحين تسليمهم إلى ذويهم وانتقلت النيابة العامة لعمل المعاينة والفحص وسؤال الشهود حول تفاصيل حادث طريق السخنة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة حوب المكان.

وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، مكثفة بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حتى يتماثلوا للشفاء.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب وقوع الحادث

حادث مصر الاسماعيلية الصحراوي

وفي سيا ق آخر، شهد طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي، تفحم جثة شخص وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة؛ على إثر انقلاب سيارة أمام مدرسة خاصة واشتعال النيران فيها، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل حادث طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت اخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث مروري وسقوط ضحايا ومصابين أمام مدرسة خاصة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبعمل التحريات الأولية تبين انقلاب سيارة أجرة واشتعال النيران فيها، مما أسفر عن تفحم جثة شخص بالكامل وتم نقلها لمستشفى السلام.